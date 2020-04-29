Tunceli Valisi Tuncay Sonel, acı haberi duyurdu
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 17 Mart’ta eğitim sırasında Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.
44 gün önce eğitim esnasında botun alabora olması sonucu kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den açıklama
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Vali Sonel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"44. Günde Munzur Nehri’nde eğitimde suda kaybolan Şehit Uzman Jandarma Yılmaz Güneş kardeşimizi bulduk. Düştüğü Anafatma Mevkinden 15 km ileride barajda öğretmenevimizin olduğu civarda. Milletimizin başı sağ olsun."