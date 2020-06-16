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Aktüel

Tunceli Valisi Sonel, sokak sokak gezerek vedalaşmaya başladı

Valiler Kararnamesi Ordu Valiliğine atanan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentte sokak sokak gezerek vedalaşma ziyaretlerine başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:53:05 -
Tunceli Valisi Sonel, sokak sokak gezerek vedalaşmaya başladı

Valiler Kararnamesi Ordu Valiliğine atanan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentte sokak sokak gezerek vedalaşma ziyaretlerine başladı.


10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Valiler Kararnamesi ile 41 ilin valisi değişti. Tunceli’de önemli işlere imza atan ve halkın gönlünde taht kuran Vali Tuncay Sonel’de Ordu valiliğine atandı. Kentten önümüzdeki günlerde ayrılacak olan Vali Sonel, merkezde bulunan esnafları ve vatandaşlarla sokak sokak gezerek vedalaştı.


Sosyal mesafe kuralına dikkat eden Sonel "Sizleri tanımak gerçekten çok güzeldi. Artık Ordu’da bir kapınız var. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz, başımızın üstünde yeriniz var" diyerek gönül selamı ile veda ziyaretlerini gerçekleştirdi. Kentte veda ziyaretlerine devam eden Sonel’e vatandaşlar, yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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