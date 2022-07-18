Tunceli Valiliği'nden terör yandaşlarına geçit yok! Grup Yorum'un konserini iptal ettiler

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20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde sahne alacak DHKP-C yandaşı Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi konserleri Tunceli Valiliği tarafından iptal edildi.

Valilik Belediye'ye yazı gönderdi!

21-22-23-24 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan Festival Tertip Komitesi'nin yurtların misafirlere açılması ve stadyum konserine ilişkin talebi Tunceli Valiliği tarafından reddedildi.

Tunceli Belediyesi'ne Valilik tarafından gönderilen yazıda, yurtların ve stadyumunun konser için tahsis edilmeyeceği aktarıldı. Yazıda ayrıca, Sanat Sokağı'ndan başlayarak Seyit Rıza Meydanı'na kadar sürmesi planlanan yürüyüşe de izin verilmediği belirtildi.