Tunceli Valiliği evlerinde izole olan vatandaşlara kitap hediye ediyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliğinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde izolasyonda bulunan vatandaşlara kitap hediye ettiği bildirildi.

Vali Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, kent genelinde Kovid-19 salgınına karşı oluşturulan ekiplerin, vatandaşları bilgilendirmek, uyarmak ve sağlıklarını korumak için aralıksız sahada çalışma yürüttüğünü söyledi.

Salgının tüm dünyayı etkileyen bir sorun olduğunu ve salgınla mücadele için tüm vatandaşların açıklanan kurallara hassasiyetle uymaları gerektiğini ifade eden Özkan, "İlimizde Kovid-19 ile mücadele için oluşturulan mahalle denetim ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Denetlemelerimiz ve bilgilendirmelerimiz devam ederken, valiliğimiz bünyesindeki Kovid-19 merkezimizdeki görevli arkadaşlarımız, evlerinde izolasyonda olan vatandaşlarımızın vakitlerini daha verimli geçirebilmeleri için kitap dağıtma projesi hazırladılar." dedi.

Projenin aralıksız devam edeceğini belirten Özkan, "Kitap hediye etmek zaten başlı başına çok anlamlı bir hareket. Biz de bu uygulamanın ilimizde kabul göreceğini bildiğimiz için hemen başlattık. İzolasyonda olan vatandaşlarımız, artık kapısına gelen görevli arkadaşımızın kendisine sunduğu kitaplardan birini seçerek alacak ve kitabını bitirdiğinde de yeni bir kitap talep edebilecek. Bu anlamlı projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Özkan, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı.