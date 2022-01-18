Türkiye’nin pek çok ilinde kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi. Tunceli’de de kar yağışı sürüyor. Peki, Tunceli yarın okullar var mı?

Tunceli okullar tatil mi valilik açıklaması 19 Ocak | Tunceli yarın okullar açık mı?

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının hayatı zorlaştırdığı belirtildi. Açıklamada, "Kent merkezi başta olmak üzere Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde 19 Ocak Çarşamba günü tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.