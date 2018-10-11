Tunceli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin, örgüt mensupları arasında iletişimi sağlamak üzere geliştirdiği operasyonel hatları kullandıkları tespit edilenlerin yakalanması için talimat verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Tunceli merkezli İstanbul, Erzurum, Bursa, Adana, Elazığ, Mersin, Diyarbakır, Kastamonu ve Uşak'ta operasyon başlattı.

Operasyonda, aralarında daha önceden haklarında arama kaydı bulunan 9 kişi ile bir zanlı gözaltına alındı.