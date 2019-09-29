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Tunceli HDP İl Başkanına gözaltı

Tunceli'deki terör operasyonunda aralarında HDP İl Başkanı Hıdır Çiçek ve 2 parti yöneticisinin de aralarında bulunduğu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

29 Eylül 2019 Pazar 15:58
Tunceli HDP İl Başkanına gözaltı

Alınan bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında aralarında HDP İl Başkanı Hıdır Çiçek ve parti yönetiminden 2 kişinin de olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Çiçek ile 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 15:58
  1. gözaltı
  2. Tunceli
  3. HDP
  4. Anadolu Ajansı

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