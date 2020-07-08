Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Bilecik, Kırklareli 8 Temmuz son vaka sayıları

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Maske tüm dünyada kabul gören tedbirdir. Vakaların tırmandığı ülkler tedbirlerin terk edildiği veya zaten yetersiz olduğu ülkelerdir.

Hastalığın bulaşmasını kurallara uyarak önleyebiliriz. Virüs tedbirleri tatilcilerin lehinedir.

Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan hiç risk almamalıdır. Sağlık da vatani göreve saygı da bunu icap ettirir. 8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır. Güvenlik güçleri pazar yerlerinde tedbirler almaktadır.

Son 1 hafta içinde 81 ilimizde 18 bin kişiye tedbirlere uymadıkları için ceza kesilmiştir.

Düğün ve nişan gibi törenlerde gözlemci bulundurulması yönünde hazırlık var.

Son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabileceğimizi kanıtladık. Yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde.

Son 24 saatte 22 can kaybı, bin 41 yeni vaka görülmüştür. Bugün iyileşen hasta sayısı 2 bin 219'dur.

13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. Anadolu'da birinci dalga hala devam ediyor.

İstanbul zirveyi gördü, inişe geçti. İstanbul, İzmir, Sakarya ve Kocaeli'de vaka sayıları düşüşe geçti. Son 3 gün en az vaka görülen iller; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik oldu. Son üç gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa.

Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız.

Ortalama hastanede yatış süresi 21-22 günden 3 günlere, ortalama yoğun bakım süreleri 18-20 günden 2 günlere kadar indi.

(Okullardaki Covid-19 tedbirleri) 31 Ağustos'a doğru salgının seyrinde farklılık olursa, online ya da hibrid birtakım yöntemler önerilebilir. Salgın seyri değişmezse okullar açılır. Salgın seyir değiştirirse uzaktan eğitim önerilebilir. Sırasına oturduğu ana kadar maskeli olmasını önemsiyoruz ama devamında maskeyi takma zorunluluğu olsun istemiyoruz.

(Grip aşısı) Geçen yıldan daha fazla sipariş verdik. Bu yıl için grip aşısı sorunu yaşanmayacağını söyleyebilirim.