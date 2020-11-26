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Gündem Tuncay Uludağ, 'Hem izliyor hem dinliyorlar' dedi ve uyardı: Evlerinizdeki o cihazları sökün
Gündem

Tuncay Uludağ, 'Hem izliyor hem dinliyorlar' dedi ve uyardı: Evlerinizdeki o cihazları sökün

Yüksek Teknoloji Uzmanı Tuncay Uludağ, katıldığı bir televizyon programında çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 17:47:00 -
Tuncay Uludağ, 'Hem izliyor hem dinliyorlar' dedi ve uyardı: Evlerinizdeki o cihazları sökün

Yüksek Teknoloji Uzmanı Tuncay Uludağ, Beyaz Tv'de ekranlara gelen Her Açıdan isimli programda, herkesin evinde bulunan bazı cihazların dinleme ve izleme özelliklerine sahip olduğunu söyledi.

Tuncay Uludağ yaptığı açıklamada, "Televizyon kumandalarının üzerlerinde mikrofon var. Bunlar üzerinden dinlenebilirsiniz. Kumandanın yanında bir tuş var. Ona basınca sesli komut veriyorsunuz. Bu mikrofonlar pahalı mikrofonlar. Yani uzak mesafeyi dinleyebilen cihazlar bunlar. Televizyon kumandalarındaki mikrofonların sökülmesi lazım" dedi.

Termostatlar için de uyarıda bulunan Uludağ, "Evdeki oda termostatlar üzerinden mesela görüntü alınabiliyor. İçinde radar var bu cihazların. Çok hasass görüntü alabilen cihazlar bunlar. Hatta bu teknoloji askeri alanda kullanılabiliyor" ifadelerini kullandı.

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