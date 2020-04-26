Tuncay Şanlı, Euro 2008'deki başarıyı böyle anlattı: Fatih Hoca'yı önden gönderir, biz Mehter'le giderdik

Yorumcu ve gazeteci Haldun Domaç’a futbol hayatı ve Euro 2008 turnuvasına ilişkin açıklamalarda bulunan Türk futbol tarihinin efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, “Fatih Hoca'yı önden soyunma odasına gönderir, biz Mehter'le giderdik.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski oyuncusu Tuncay Şanlı, Euro 2008'de gelen başarının perde arkasını şöyle anlattı:

“Mehter Marşı ile soyunma odasına girerdik”

“2008 Avrupa Şampiyonası'nda maçlara giderken farklı hazırlıklar yapıyorduk. Biz duygumuzu farklı yaşarız. Bazı maçlar var ki, o duyguyla mücadele ettiğimizde kazanırız biz. Ben belirli görüntüler hazırlardım, Çek veya Hırvatistan maçıydı. Fatih hocadan rica ederdik, 'Siz önden soyunma odasına gidin, biz grup olarak hep birlikte gelelim' diye. Mehter Marşı ile soyunma odasına girerdik. Bazen teknik adamın bir şey söylemesine gerek kalmaz. Fatih hocanın motivasyon anlamında bize kattığı çok şey vardır. Biz de ondan tecrübeler edindik.”

“Milli takım ruhu diye bir şey vardı”

Haldun Domaç, Tuncay Şanlı'ya milli takımda forvet oynamamasına rağmen en çok gol atan üçüncü oyuncu olduğunu hatırlatınca, milli yıldız "Milli takım ruhu diye bir şey vardı. Ay-yıldızlı antrenman tişörtünü giydiğinizde bile bambaşka bir atmosfere bürünürsünüz. Bazen kendi takımınızda çok iyi performans gösteremeyebilirsiniz ama orada bir kalıp vardır. Bazı oyuncular o sahneye geldiğinde başka bir performans gösterirler." dedi.

“Bazen ben de yerimi yadırgıyordum”

Middlesbrough'ya transferiyle ilgili açıklamalarda da bulunan Tuncay Şanlı, “Arsenal 1.5 yıl kadar beni izledi ama tam olarak pozisyonumu bilmiyorlardı. Fenerbahçe'deki ilk senemde 3-5-2'nin sağında ve solunda oynadım. Sonra orta saha bölümüne geçtim. Ümit Milli Takım'da santrfor gibi oynuyordum. Bazen ben de yerimi yadırgıyordum nerede oynadığıma dair. Arsenal'de o süreçte tam olarak hangi pozisyonda oynadığımı bilmiyordu. Middlesbrough'ya da Arsene Wenger öneriyor, öyle gerçekleşiyor transfer. Ondan sonra beni takibe alıyorlar.” dedi.