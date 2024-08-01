Tuncay Özkan’ın gizli planları ve ANKA Haber Ajansı satış krizi: CHP’de arbede

Tuncay Özkan, CHP içindeki etkinliği ve medya üzerindeki kontrolü ile biliniyor. Özkan, geçmişte Kanaltürk'ü FETÖ'ye satmasıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise ANKA Haber Ajansı'nın TV 100'e satışı planlarıyla ortalık karışmış durumda. ANKA'nın kağıt üzerindeki sahibi Ali Fırat Atabaş'ın bu satışa karşı çıkması, partide tansiyonu yükseltmiş.

Özkoç ve Atabaş Arasında Fiziksel Arbede

İddialara göre, Ali Fırat Atabaş'ın satışa karşı çıkması üzerine CHP'li Engin Özkoç, Atabaş'ın üzerine yürüdü ve ikili arasında fiziksel arbede yaşandı. Bu olay, CHP içindeki huzursuzluğu daha da belirgin hale getirdi. Atabaş, çareyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sığınmakta buldu.

Hürrem Elmasçı'nın İddiaları ve Açıklamalar

Odatv yazarı Hürrem Elmasçı, Tuncay Özkan'ın CHP içindeki paralel yapılanmasını ve medya stratejilerini daha önce de gündeme getirmişti. Elmasçı'nın iddialarına göre, Özkan, ANKA Haber Ajansı'nı gizli bir şekilde yönetiyor ve satış planları yapıyor. ANKA'dan yapılan açıklamada, ajansın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın Ali Fırat Atabaş olduğu vurgulandı.

CHP'de Derinleşen Kriz

Bu olaylar, CHP içinde derinleşen krizlerin ve güç mücadelelerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Tuncay Özkan'ın medya üzerindeki kontrolü ve partideki stratejik hamleleri, partinin iç dinamiklerini zorluyor. Özkoç ve Atabaş arasındaki fiziksel arbede, bu gerilimlerin ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor.

İşte Hürrem Elmasçı’nın yazısı…

Anka'nın sahibine Tuncay Özkan dayağı... Engin Özkoç’a talimat... Özgür Özel’e sığındı...

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Hürrem Elmasçı yazdı...

Çocuklar bugün size nicedir ses çıkmayan Tuncay Özkan cephesinden haberlerle geldim. Toplanın hemen…

Odatv epey araştırmıştı, önceden okuyanlar hatırlayacaktır; Tuncay Özkan’ın CHP içindeki paralel yapılanması, şirketleri ve daha niceleri… Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden Genel Başkan yapmak için planlanan stratejiler, neler neler… Hatta ilk ben yazmıştım size CHP içindeki troll’leri yöneten ETO grubundan; Enis Berberoğlu, Tuncay Özkan, Okan Konuralp…

Neyse, Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yaparken elindeki en büyük kozlardan biri de medyaydı Tuncay Özkan’ın, ANKA haber ajansı ve KRT aracılığıyla yürüttü bu planlarını…

Kanaltürk elindeydi vakti zamanında ama onu FETÖ’ye nasıl sattığı ortaya çıktı. Ay o mesele de ayrı yılan hikayesi ya…

Kaynağı belli olmayan bir kanal, sahibi kağıt üzerinde yeğeni Ahmet Burak Mızrak’tı… Bu kanal için Özkan her fırsatta ‘sahibi’ gibi konuşmayı ihmal etmedi. Onu bırakın, kanal satıldığında FETÖ’ye teşekkür etti… Daha ne olsun…

Şimdi aldığım duyum ise epey mühim:

Tuncay Özkan bu defa farklı strateji belirlediği ve her ne kadar reddetse de sahibi olduğu gün gibi ortada olan ANKA Haber Ajansı’nı satmaya hazırlanıyor…

Hem de kime biliyor musunuz?

TV 100’e…

ANKA’nın görünen sahibi Ali Fırat Atabaş biliyorsunuz, bu satışa karşı çıkınca ortalık karışmış… Tansiyon o kadar yükselmiş ki Engin Özkoç Atabaş’ın üzerine yürümüş…

Tuncay Özkan’la Engin Özkoç’un ne kadar yakın olduğunu şöyle anımsatayım;

Bir fotoğraf vardı, o fotoğrafta da bir asansör firması detayı… AND… Tuncay Özkan’ın yanındaki Engin Özkoç'tan başkası değildi…

Bu arada, Özkoç üzerine yürümüş dediğime bakmayın siz…

Bildiğiniz fiziksel arbede yaşanmış çocuklar, öyle ciddi mevzuu yani…

Atabaş da çareyi Özgür Özel’in yanına sığınmakta bulmuş…

Bakar mısınız neler oluyor da kimsenin ruhu duymuyor… Daha doğrusu, duymayacağını düşünüyorlar… Hürrem’den kaçar mı…

Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak, ben de bir kulağımı o yana doğru kabarttım, gelen haberleri ince ince eleyip sık sık dokuyorum…

Siz beni okumaya devam edin, olur mu…

Not: Yazım yayınlandıktan sonra Anka’dan Odatv’ye ulaşmışlar, bir açıklama yollamışlar. Anka Haber Ajansı sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fırat Atabaş’tır diye vurgulamışlar… Aslında burada ‘dedikodu’ ve ‘yok hükmünde’ diyerek yazımı doğrulamışlar. Ben de farklı bir şey demedim zaten…

Açıklamadan benim anladığım “Tuncay Özkan kim oluyor da benim olan bir şeyi satma hakkını kendinde görüyor” diyor. E ajansın kağıt üzerindeki asıl sahibi Ali Fırat Atabaş karşı çıkıyor dedim ben de.. Bu vesileyle onların açıklamasından da haberdar oldunuz çocuklar…