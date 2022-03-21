Tuncay Özkan'ın Demirtaş güzellemesine destek
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 6-7 Ekim olaylarının azmettiricisi Selahattin Demirtaş'ı, "barış insanı" ilan CHP'li Tuncay Özkan'a destek çıkarak "Demirtaş'ın haksız yere siyaseten içeride tutulduğu herkesin bildiği bir gerçektir." dedi.
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 6-7 Ekim olaylarının azmettiricisi Selahattin Demirtaş'ı, "barış insanı" ilan CHP'li Tuncay Özkan'a destek çıkarak "Demirtaş'ın haksız yere siyaseten içeride tutulduğu herkesin bildiği bir gerçektir." dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, baharın müjdecisi nevruzun güzelliklere vesile olmasını diledi.
CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için 'Barış insanıdır.' dedi. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, "Demirtaş'ın haksız yere siyaseten içeride tutulduğu herkesin bildiği bir gerçektir." yanıtını verdi.