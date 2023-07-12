Tuncay Özkan’ı yıkan haber!
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın uzun süredir tedavi gören annesi Sulhiye Özkan vefat etti.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın uzun süredir tedavi gören annesi Sulhiye Özkan yaşamını yitirdi.
Acı haberi sosyal medya hesabından KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut duyurdu. Bulut yayınladığı mesajda, "Meslek büyüğüm, ağabeyim Tuncay Özkan’ın annesi Sulhiye Özkan vefat etti. Sulhiye anneyi perşembe günü öğlen namazının ardından Ankara’dan uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.