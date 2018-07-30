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Tuncay Özkan Muharrem'i bombaladı! Çok sert sözler

Muharrem İnce'nin kendisi hakkındaki sözlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'dan sert cevap geldi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:08
Tuncay Özkan Muharrem'i bombaladı! Çok sert sözler

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün akşam Halk TV’de katıldığı programda, '24 Haziran gecesi insanı içine çıkamayacak durumda olduğuna' ilişkin söylentinin Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan tarafından dolaşıma sokulduğunu iddia ederek, “İnsan içine çıkamayacak durumdaydı yalanını uyduranlar. Sıradan ve kaba adam diyenler. O yalanı yandaş medyaya uyduranlardır. Konuyu burada kapatıyorum” dedi.

Hürriyet’e konuşan Özkan, “Sadece ‘sıradan ve kaba’ değil, Muharrem İnce’nin aynı zamanda iftiracı olduğunu gördüm. Söylediklerini ispat edemeyen şerefsizdir. CHP kültüründe yalana yer yoktur” dedi. Özkan, İnce hakkında attığı tweetten ötürü pişman olmadığını da sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:08
  1. Tuncay Özkan
  2. Muharrem İnce
  3. Atışma
  4. CHP
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  6. açıklama

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