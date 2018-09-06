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Tuncay Döğeroğlu kimdir? Tuncay Döğeroğlu Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü oldu!

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 üniversiteye yeni rektör ataması yaptı. Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesine göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu atandı. Tuncay Döğeroğlu kimdir? Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu nereli ve hangi görevlerde bulundu? Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu’nun biyografisi…

06 Eylül 2018 Perşembe 11:34
Tuncay Döğeroğlu kimdir? Tuncay Döğeroğlu Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 üniversiteye yeni rektör ataması yaptı. Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesine göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu atandı. Tuncay Döğeroğlu kimdir? Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu nereli ve hangi görevlerde bulundu? Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu’nun biyografisi…

Tuncay Döğeroğlu, 1985 Lisans derecesini, 1988 ve 1993 yıllarında ise Yüksek Lisans ve doktora derecelerini Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden almıştır. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 2003'de Doçent, 2008'de ise Profesör unvanını almıştır. 2004-2010 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Şubat 2010 tarihinden bu yana ise Mühendislik Fakültesinde Dekanlık görevini yürütmektedir. 2012-2014 yılları arasında Küresel Mühendislik Dekanları Konseyi'nin (GEDC) Yürütme Kurulu Üyesi- Sekreter Saymanı olarak görev yapmıştır. Halen Mühendislik Dekanları Konseyi'nin (MDK) Genel Sekreteri ve Avrupa Mühendislik Derneğinin (SEFI), Yönetim Kurulu Üyesidir.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 11:34
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