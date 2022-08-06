Tuncay Akça siyasete mi girdi, hangi partiye katıldı? Tuncay Akça kimdir? Tuncay Akça nereli kaç yaşında?
Habam Sınıfı'nın 'bacaksız'ı Tuncay Akça kimdir? Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" rolüyle tanınan Tuncay Akça siyasete atıldı. Tuncay Akça İYİ Parti’ye katıldı. Peki Tuncay Akça kimdir? Tuncay Akça nereli kaç yaşında? Tuncay Akça mesleği nedir? Tuncay Akça hangi film ve dizilerde oynadı? İşte Tuncay Akça’nın hayıtıı kariyeri?
Hababam Sınıfı'nda ‘bacasız’ tiplemesiyle hafızalarda yer edinen Tuncay Akça "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" repliği ile hafızalara kazındı. Habam Sınıfı'nın 'bacaksız'ı Tuncay Akça 6 Ağustos 2022 tarihinde İYİ Parti'ye katıldı.
Tuncay Akça kimdir?
Tuncay Akça, 16 Aralık 1963 tarihinde Kastamonu'da doğdu. Hababam Sınıfı'nda Bacaksız lakaplı öğrenci rolünü üstlenmiştir. Yol Filminde Yusuf karakterini oynamıştır. 1995-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde manav Adem rolünde oynamıştır.
2004 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday olmuştur. En bilinen repliklerinden birisi "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" sorusudur.
Tuncay Akça hangi filmlerde rol aldı?
Babamın Ceketi (2018)
Öğrenci İşleri - Burhan Hoca (2015)
Avanak Dedektör - (2015)
Gesi Bağları - (2010)
Muhtarın Oğlu Şaban - Şaban (2008)
Kayıp Prenses - Hamdi (2008)
Elif - Mahmut (2008)
Şeker Kız Sena - Balıkçı Rıza (2007)
Kan Damlaları - (2007)
Dudaktan Kalbe - (2007)
Yalancı Yarim - Pilavcı (2006)
Tarık Ve Diğerleri - (2006)
Babba - Mafya (2006)
Arka Sokaklar - (2. Sezon ) (2007)
Aloya - Kahveci (2006)
Tatlı Bela - (2005)
Profesyonel Çaylaklar - (2005)
Memleket Hikayeleri - Tabancanın Sapını Gülle Donatacağım - Muhtar (2005)
Hababam Sınıfı Üç Buçuk - Bacaksız Amca (2005)
Hababam Sınıfı Askerde - Bacaksız Amca (2004)
Falımda Bir Kız Var - Aşçı (2004)
Cennet Mahallesi - Konuk Oyuncu (2004)
Bitirimler - (2004)
Parmak İzi - Ercüment (2003)
Kasabanın İncisi - Hasbi Şoför (2003)
Hababam Sınıfı Merhaba - Bacaksız Amca (2003)
Gazoz Spor - (2003)
Elveda - (2003)
Ah İpliler Vah İpsizler - (2003)
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı - (2002)
Kül Kedisi - (2002)
Kimse Beni Sevmiyor - (2001)
Derman Bey - Ayvaz (2001)
Tersine Dünya - (2000)
Kumar - (2000)
Hayat Bazen Tatlıdır - (2000)
Şampiyon - (1999)
Fanatik - (1999)
Duruşma - Mübaşir (1999)
Yeşil Elma - Kendisi (1998)
Ayrı Dünyalar - Manav (1998)
Eyvah Babam - (1998)
Şakir Tamkeriz - (1997)
Şaban İle Şirin - (1997)
Yanlış Masal - (1997)
Yaban Otları - (1997)
Hemşo Hasan - (1997)
Hasret Yolu - (1997)
Düşman Oluruz - Köyün Delisi (1997)
Bizim Mesele - (1997)
Özlem, Düne... Bugüne... Yarına - (1995)
Çiçek Taksi - (1995)
Çatı - (1995)
Tek Ayaklı Kuşlar - Şemsettin (1995)
Gölge Çiçeği - Tombul (1995)
Ölümüne Sevda - (1994)
Ölüm Ve Giz - Tuncay (1994)
Talihsiz Bilo - Hıdır (1994)
Kerizler İstanbul'da - (1994)
Yazlıkçılar - Haydar (1993)
Seyyar Kamil - (1992)
Pötürgeli Hasan - (1992)
Aşık Oldum - (1992)
Varyemez - Cengiz (1991)
Gizli Yüz - Can Yoldaşı (1990)
Duygu Çemberi - Bahriyeli Yusuf (1990)
Çingene - (1989)
Zehir Hafiye - Kapıcı (1989)
Bizimkiler - (1989)
Ada - İsmail (1988)
Yılmaz Güney: His Life, His Films - Kendisi (1987)
Yer Demir Gök Bakır - Memidik (1987)
Seyyar Kamil - (1987)
Selamsız Bandosu - Kasabalı (1987)
Japon İşi - Mahalleli (1987)
Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes - Otopark Kahyası (1987)
Milyarder - Celal (1986)
Asiye Nasıl Kurtulur - Çırak - Aracı (1986)
Adem İle Havva - (1986)
Çıplak Vatandaş - Beşiktaş Taraftarı (1985)
Tapılacak Kadın - Garip (1985)
Mavi Mavi - Takoz (1985)
Aşık Oldum - Taner (1985)
O'na Çirkin Kral Derlerdi - (1984)
Bir Yudum Sevgi - Cemal'in Kardeşi (1984)
Şaşkın Ördek - Mükremin (1983)
Şalvar Davası - Osman (1983)
Güneşin Tutulduğu Gün - Zafer (1983)
Yol - (1981)
Bebek - Apo (1979)
Gülen Gözler - Çırak Tuncay (1977)
Hababam Sınıfı Uyanıyor - Bacaksız (1976)
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı - Bacaksız (1975)
Bizim Aile / Merhaba (1975)