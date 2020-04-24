Tunç Soyer'in görüntülerine montaj yaptılar! Sosyal medyada ilgi odağı oldu
23 Nisan'ı İtalyan marşı Çav Bella ile kutlayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in görüntüleri üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için uyarlanan Dombra şarkısının montaj yapıldığı bir video sosyal medyada ilgi odağı oldu.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer'le birlikte 23 Nisan'ı kutlamak için İzmir'de otobüsle şehir turu attı.
İtalyan marşı Çav Bella ile kutlama yaptığı görülen CHP'li Belediye Başkanı Soyer'in, yönettiği şehri tanımaması dikkat çekti. CHP'li Soyer, eşine dönerek "Neredeyiz?" diye sordu.
Alay konusu olan Soyer'in görüntüleri üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için uyarlanan Dombra şarkısının montaj yapıldığı bir video sosyal medyada ilgi odağı oldu.