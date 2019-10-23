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Tunç Soyer’e Kıbrıs tepkisi

Rum ağzı kullanarak Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale ettiğini savunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki geldi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 09:37
Tunç Soyer’e Kıbrıs tepkisi

 Resul Ekrem Şahan 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz üzerinden adada yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, Türkiye’nin adaya müdahale ettiğini savunarak “Daha fazla müdahale etmeyelim” şeklinde Rum ağzı kullanmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) tepki geldi.

Kıbrıs Din Görevlileri Sendikası Genel Başkanı Süleyman Çakır, “Soyer’in açıklaması çok talihsiz bir açıklama. Çünkü geçmiş yıllardan beri İslam ve Müslümanlar Kıbrıs’ta var. Bin 926 tane Kıbrıslı Türk katledildi. Ondan sonra Türkiye, bir barış harekatı ile Kıbrıs’taki Türkleri korudu. Böyle bir durumda Türkiye bir garantördür. Bugün bundan rahatsız olanlar yarın da başka konulardan rahatsızlığını dile getirecektir” ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise “Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının kırmızı çizgisi olan bu konuda Soyer’in yaptığı açıklamayı düzeltmesi 82 milyon vatandaşımızın isteğidir” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 09:37
  1. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
  2. Kıbrıs sorunu
  3. Doğu Akdeniz
  4. Rum ağzı
  5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
  6. Kıbrıs Din Görevlileri Sendikası Genel Başkanı Süleyman Çakır
  7. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn20 sa önce
    bunlardan çok var içimizde türk isimli hain çoğu yahudi vede hıristiyan
  • İdo1 İdo1 21 sa önce
    ne beklersin bunları bu makamlarda tutmak suç
  • ..21 sa önce
    Bu Soyer ne ayak ey İzmirli dostlar?!?!?!?!?!?!?!.
  • ibrahimibrahim21 sa önce
    kendi iç pisliğinde boğulkarakter ve şeref yoksunu
  • hasan bazhasan baz22 sa önce
    vatanı kimler satmak istiyormuş görün ey millet,ama anlamazlar
  • Seyfullah Seyfullah 22 sa önce
    Sayın akit yetkilisi siz Adama iltifat yapmışsınız rum ağzı ile konuşuyor diye,Ne rum ağzı kardeşim adamın ağzı orjinalrum bir araştırın bakalım seceresini ne çıkacak
  • ihsanihsan22 sa önce
    tam vatan h.ini keriz
  • ottootto22 sa önce
    "Ali Haydar, Ali Haydar! Karabağ senin g.tün değildir her gelene veresin!"(Neriman Nerimanov'un, Karabağ'ın Ermenilere verilmesini teklif eden Ali Haydar Kerimov'a verdiği vevaptır) Anlayana ......
  • mmdoff mmdoff 22 sa önce
    Kan tahlili yapılmalı ..%100bozuk çıkacak Chp de böylesinden çok var..Başta başkanları..
  • emekli çavuşemekli çavuş23 sa önce
    İŞİNE BAK İŞİNE....SENİN. İŞİNNEONA BAK.....
  • SahinSahin23 sa önce
    Bu adam izmir icin tam aranan kaftan.izmiri yunan isgal etseydi bu kafa sikayetci olurmuydu?yada mutlumu olurdu.
  • hsnhsn23 sa önce
    işte chp. eğer 1974 te rahmetli erbakan olmayaydı bugün kıbrıs türk cumhuriyeti yine yoktuve o gün erbakanın dediği gibi tüm kıbrıs alınsaydı bu dert kökten çözülmüş olacaktı. ve chp de tçdeğişwn bir şey yok söz,sahibi rum olsun mantığı

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