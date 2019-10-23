Tunç Soyer’e Kıbrıs tepkisi

Resul Ekrem Şahan

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz üzerinden adada yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, Türkiye’nin adaya müdahale ettiğini savunarak “Daha fazla müdahale etmeyelim” şeklinde Rum ağzı kullanmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) tepki geldi.

Kıbrıs Din Görevlileri Sendikası Genel Başkanı Süleyman Çakır, “Soyer’in açıklaması çok talihsiz bir açıklama. Çünkü geçmiş yıllardan beri İslam ve Müslümanlar Kıbrıs’ta var. Bin 926 tane Kıbrıslı Türk katledildi. Ondan sonra Türkiye, bir barış harekatı ile Kıbrıs’taki Türkleri korudu. Böyle bir durumda Türkiye bir garantördür. Bugün bundan rahatsız olanlar yarın da başka konulardan rahatsızlığını dile getirecektir” ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise “Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının kırmızı çizgisi olan bu konuda Soyer’in yaptığı açıklamayı düzeltmesi 82 milyon vatandaşımızın isteğidir” dedi.