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Tunç Soyer'den İzmir'in çöp sorununa inanılmaz bahane!

CHP'nin aday gösterdiği, İYİ Parti ve HDP'nin de desteklediği İzmir adayı Tunç Soyer, kentin bir çöp sorunu olduğunu itiraf ederek, inanılmaz bir bahane öne sürdü. Soyer'e göre, İzmir fazla büyüdüğü için çöpler birikiyor ve çöplerin temizlenmesi aslında mümkün.

12 Mart 2019 Salı 00:26
Tunç Soyer'den İzmir'in çöp sorununa inanılmaz bahane!

CHP-İYİ Parti ittifakının İzmir Büyükşehir’e aday gösterdiği ve HDP’nin de destekleyeceğini açıkladığı Tunç Soyer NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.

Çöp itirafı: Doğru ama çöpün sebebi İzmir'in hızlı büyümesi

Sunucunun “İzmir’in bir katı atık, bir çöp sorunu yok mu, bunlar neden yıllardır çözülmedi” sorusuna “olmaz mı, doğru” cevabını veren Soyer, çöp sorununa kentin büyümesinin sebep olduğunu söyleyerek şaşırttı.

"İzmir halkı en çok ulaşım ve çöpten şikayetçi"

Soyer İzmir halkına bir anketle problemleri sorduklarını, kentin en büyük birinci sorununun ulaşım, ikinci sorununun ise çöp sorunu olduğunu ifade etti.

"İzmir'i dünya şehri yapacağız"

Ulaşım ve çöp sorununu çözdükten sonraki hedefini açıklayan Tunç Soyer, bu hedefi şöyle açıkladı:

“Bütün bunların çözümü mümkün. Ama asıl mesele İzmir’in bir dünya kenti olmasına doğru izleyeceğimiz yol haritasını yürütmek olacak.”

Kaynak: Haber 7

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 00:26
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