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Tunç Soyer'den İYİ Parti binasında 'HDP' savunması: Meşru bir parti

CHP-İYİ Parti ittifakının İzmir adayı Tunç Soyer İYİ Parti'ye yaptığı ziyaret esnasında HDP ile ilgili soruya cevap verdi. HDP ile yan yana gelmesi ve Sur Belediyesi'ne yaptığı ziyaretle ilgili soruya Soyer 'HDP meşru bir partidir, başka söylenecek söz yok' cevabını verdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 00:01
Tunç Soyer'den İYİ Parti binasında 'HDP' savunması: Meşru bir parti

CHP ve İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve HDP'nin de desteklediği Tunç Soyer, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'a gül hediye eden Soyer, ittifakın seçimden sonra da devam etmesi gerektiğine inandığını söyledi. 

HDP ve Sur ziyareti soruldu

Bir gazetecinin "HDP ile yan yana bulunmayı ve Sur Belediyesini ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna karşılık Soyer, şöyle konuştu:

"HDP yasal, meşru siyasi partidir. Bunun üzerine söylenecek başka bir şey yok. Biz Sur Belediyesine hendeklere destek olmak için gitmedik. Türk hukuk sisteminde bir belediye başkanı istifa eder, vefat eder ya da koltuğu boşalırsa onun yerine meclis üyelerinden biri gelir. Bir kanunla kayyum denilen bir şey başlatıldı. Bu, yerel mevzuatın tamamen dışında hukuki olmayan bir kanundur. Bir belediye başkanı olarak böyle bir adım atıldığında buna tepki göstermek, bunun yanlış olduğunu söylemek en demokratik tavırdır. Orada hangi siyasi partiye ait belediye olduğunun hiçbir önemi olmamıştır. Hangi belediye olursa olsun eğer böyle bir muameleyle karşı karşıya kalırsa demokrat bir belediye başkanının yapması gereken budur."

Soyer, çukurcu HDP'li belediye için neler söylemişti?

Tunç Soyer, Sur'da terör örgütüne yardım ettiği şüphesiyle görevde alınan ve yerine devlet tarafından atanan kayyum hakkında skandal sözler sarf etmişti.

"Sur'a kayyım darbedir, HDP'nin yanındayım"

Çukur Eylemleri'ndeki PKK'lılara destek veren HDP'ye sahip çıkan Soyer, "Sur'a bizi almıyorlar, birşey yapamamak bizi kahrediyor. Sur'a kayyum darbedir, HDP'nin yanındayım" ifadelerini kullanmıştı.

Türkeş'e ve Ülkücülere zulmeden babasını savunmuştu

Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer, 12 Eylül askeri darbesinden sonra MHP ve ülkücü kuruluşlar iddianamesini yazan ve Alparslan Türkeş'e idam isteyen askeri savcı olarak biliniyor.

O günlerde yaşananlarla ilgili eleştirilere cevap veren Tunç Soyer, babasıyla gurur duyduğunu belirterek "Babam bir devlet memuru, hukukçu. O günün koşullarında hukuku korumak için elinden geleni yaptığını biliyorum" şeklinde konuşmuştu.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 23:59
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