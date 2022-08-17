Tunç Soyer tuzla buz etti! 'Yıkan ya AK Parti Belediyesi olsaydı'

YENİ AKİT / ANKARA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 2023’te “Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz” başlığı ile 100 yıl aradan sonra İzmir'de İktisat Kongresi’nin düzenleneceğini açıklamasının ardından AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya olayın iç yüzünü açıkladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığı tarihi bina, CHP'li belediye tarafından yıkılmıştır. Yıkılan binanın yerine, CHP'li Soyer tarafından çarşı ve otopark yapılmasına izin verilmek üzereyken, alanı tescilleyip bunu engelleyen İzmir Valiliği'dir. Tescil işleminden sonra, bu alanın tapusu özel şahıslardan alınarak Valiliğimiz tarafından İzmir'imize kazandırılmıştır. Burası aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek, Cumhuriyetimiz'in 100. yılında İzmir İktisat Kongresi ilk toplandığı yerde gerçekleştirilecektir. Kurtuluş sonrası Türkiye'nin iktisadi bakış açısını belirleyen en önemli olay, İzmir İktisat Kongresi'dir. İzmir, Türk kurtuluşunun ve bağımsızlığın simgesidir. Kongrenin ana fikri olan 'yerlilik ve millilik' ile hiç alakası olmayanların açıklamaları, kayda değer değildir."

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’da resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile “Yıkan ya AK Parti Belediyesi olsaydı” sorusunu yöneltti.