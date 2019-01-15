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Tunç Soyer kimdir hangi görevlerde bulundu?

Tunç Soyer CHP İzmir belediye başkan adayı olduğu haberleri üzerine Tunç Soyer'in kim olduğu araştırılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı olan Aziz Kocaoğlu’na da danışmanlık yapan Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. 2006'da Bakanlar Kurulu tarafından kurulan EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği’ne atandı. Halen, CHP Seferihisar Belediye başkanı olan Tunç Soyer kimdir? Tunç Soyer nereli ve kaç yaşında? Tunç Soyer hangi görevlerde bulundu? İşte CHP'nin İzmir Büyükşehir belediye başkan adaylığı için ismi geçen Tunç Soyer biyografisi...

15 Ocak 2019 Salı 09:59
Tunç Soyer kimdir hangi görevlerde bulundu?

Tunç Soyer CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı olduğu haberleri üzerine Tunç Soyer'in kim olduğu araştırılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı olan Aziz Kocaoğlu’na da danışmanlık yapan Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. 2006'da Bakanlar Kurulu tarafından kurulan EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği’ne atandı. Halen, CHP Seferihisar Belediye başkanı olan Tunç Soyer kimdir? Tunç Soyer nereli ve kaç yaşında? Tunç Soyer hangi görevlerde bulundu? İşte CHP'nin İzmir Büyükşehir belediye başkan adaylığı için ismi geçen Tunç Soyer biyografisi...

CHP milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı'nın Tunç Soyer olduğunu öne sürdü.

Tunç Soyer kimdir?

1959 yılında Ankara’da doğdu. Bornova Anadolu Lisesi’ni ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni iyi dereceyle bitirdi. İsviçre Webster Kolej’de “Uluslararası İlişkiler” alanında yüksek lisans yaptı. Üniversite yıllarında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyuncu ve rejisör asistanı, Türk Haberler Ajansı’nda da muhabir olarak çalıştı. Eğitimini tamamladıktan sonra ,5 yıl boyunca turizm sektöründe görev yaptı. Aralarında Özdere Sultan Otel ve Gümüldür Denizatı Otel’in bulunduğu 7 tesisin genel müdürlüğünü yürütürken, kurduğu aile şirketiyle bir turizm yatırımı yapmaya karar verdi. 1991 yılında Sığacık’ta Teos (Fransız)Tatil Köyü’nü işletmeye açtı ve 9 yıl boyunca yönetti. 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı’na katıldı ve AB Eğitim programlarından “COMENIUS” üzerine bir tez yazdı. Avrupa Birliği’nden İzmir’e temin edilebilecek mali kaynaklar konusunda hazırladığı raporu, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı, Ahmet Piriştina’ya sundu.

Aziz Kocaoğlu'na danışmanlık yaptı

Başkanın teklifi üzerine, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak çalışmaya başladı. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı olan Aziz Kocaoğlu’na da danışmanlık yaptı. İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. 2006'da Bakanlar Kurulu tarafından kurulan EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği’ne atandı. 20 milyon Avroluk bir bütçenin kullanıldığı 3 yıllık adaylık sürecinde, uluslararası kuruluşların yanı sıra devlet kurumları ve bakanlıklarla olan ilişkilerini geliştirdi. Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Seferihisar Belediye Başkanlığı’nı sürdürüyor. Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Bademler İlköğretim Okulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yapıyor. Tunç Soyer, çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 09:59
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