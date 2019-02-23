Tunç Soyer ile fotoğraf çektiren Mansur Yavaş'a sert tepki MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, işkenceci Nurettin Soyer'in oğlu ile resim çektiren Mansur Yavaş'a "Kanıma dokunuyor." diyerek tepki gösterdi. Ayrıca Yıldırım "Soyer'i savunanlar ülkücü olamaz." diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım milliyetçi olduğunu iddia eden CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'le yanyana resim çektirmesinin kanına dokunduğunu söyleyerek Mansur Yavaş'a tepki gösterdi, "Kanıma dokunuyor." diye konuştu.. "Soyer'i savunanlar ülkücü olamaz" MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ülkücülere işkence eden ve Merhum Alparslan Türkeş'i idamla yargılayan Nurettin Soyer'i savunanların ülkücü olamayacağını söyledi İşte o fotoğraf:

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