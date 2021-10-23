Tunç Soyer doymuyor! Depremin önlemi yok, heykeli var

AK Parti İzmir İl Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili, CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin “Deprem Anıtı” girişimini eleştirdi. İzmir’de bakımsız ve yersiz heykel dikme dönemi yaşandığını söyleyen Kişili; “CHP’liler heykel dikince hizmet ettik sanıyor. 30 Ekim İzmir Depremi için 400 Bin TL değerinde bir anıt yapacaklarmış. Her şey bitti, bir tek bu kaldı. Ancak, depremin deva bekleyen başka yaraları dururken, çok yersiz ve zamansız bir iş olduğu da aşikâr” dedi.

2 yılda 17 milyonluk heykel…



CHP’nin, AK Parti’nin ülkenin ve vatandaşın önünü açacak tüm mega projelerine karşı çıkarken, elindekini avcundakini heykele yatırdığını söyleyen Kişili; CHP’li Belediyelerin 2019 yılından bu yana millete hizmet adı altında 17 Milyon TL’lik bütçeyi heykellere yatırdığını açıkladı. Başkan Kişili yaptığı açıklamada, CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin ihalesine çıktığı ‘Deprem Anıtı’ndan önce; neredeyse yarısından çoğu dönüşüm gerektiren İzmir’in gecekondu gerçeğine yoğunlaşmaları gerektiğini belirterek, şunları söyledi;“Depremden hasar gören binalar için emsal artışı yapmaktan kaçıp, sonra da eksik gedik, göstermelik bir girişimle sınırlı bir çözüm ürettiler. ‘Binalar da insanlar da bekleyedursun, biz önce anıtımızı dikelim’ demişler. Bu nasıl bir yerel idare anlayışıdır, nasıl bir öncelikler tespitidir, akıl almıyor! Şehrin gerçeklerinden, deprem meselesinin ciddiyetinden öyle uzaklar ki. Yaptırmayı planladıkları anıtın bedeli; 400 Bin TL. Borç içinde yüzen bir belediye olarak ve bu bütçeyi depremzedelerin ihtiyaçları için kullanmak dururken, onlar yine heykel peşinde. CHP, İzmir’e eser kazandırmak isterken önce halkın yararını gözetecek. İzmirlilerin gerçek ihtiyaçlarını bilecek.”