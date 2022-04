Tunç Şatıroğlu altını olanları uyardı! Bunu düşünenler hemen döviz bürosuna koşsun...

Altın uzmanı Tunç Şatıroğlu son altın yorumu yayınında altın fiyatları için tarih verdi. Elinde altını olanları uyaran Tunç Şatıroğlu gram altın fiyatları için çok ciddi uyarılarda bulundu.

Altın fiyatları ve dolar kuru ateşlendi. Yeni haftaya hararetli başlayan altın fiyatları haftanın ortasında da sert işlemlerini sürdürüyor. Altın alınır mı satılır mı diye merak edilirken, altın fiyatları ve dolar kuru analizleriyle dikkat çeken Teknik Analist Tunç Şatıroğlu altın yatırımcısı için çok ciddi uyarılarda bulundu.

Dikkat çeken altın sözleri

Tunç Şatıroğlu kendisine ait Youtube kanalında altın fiyatlarının fırlayacağı tarih hakkında bilgi verdi. Tunç Şatıroğlu altın yorumu ile elinde altın olanları da uyardı. ONS altın fiyatı şu dakikalarda 1979 dolar seviyesinde iken gram altın fiyatları 928 TL’den alıcı buluyor. Çeyrek altın fiyatı ise 1534 TL seviyesinde harekette bulunuyor. Tunç Şatıroğlu son video yanınında ABD’de dün açıklanan enflasyon verisine de dikkat çekti. “Uyuyamayacaksınız” uyarısında bulunan altın uzmanı Tunç Şatıroğlu altın fiyatları için tarih verdi.

Yatırım tavsiyesinde bulunmadan altın yorumu yapan Tunç Şatıroğlu, piyasalarda dalgalanma yaşandığını vurguladı. Merkez Bankalarının enflasyona paralel hareket ettiğinin altını çizen Şatıroğlu, ABD’de enflasyonun yüksek çıktığı ifade etti. TCMB’nin de izlemede olduğunu kaydeden Tunç Şatıroğlu, “Biz ise şu anda sadece izliyoruz. Onlar ise ufak tefek şeyler yapıyor. Enflasyon yüksek olunca faize gider gibi şeyler oluyor.” dedi.

Altında yükselişler başlıyor

Gram altın fiyatı ve gümüş fiyatı için yükselme tarihi veren Tunç Şatıroğlu, şöyle konuştu:

“Amerikan borsasında düşüş başladı. Düşüş başlayınca ons altın, gram altın fiyatlarında yükseliş başlayacak. Ons altında yükseliş var. Gidişat iyi şu an. Bunları takip edin gram altın fiyatlarında yükseliş bekliyoruz. Altın fiyatları 1 artarsa gümüş fiyatı 2 artar. Şu an yüzde 1,9 yükseliş var gram gümüşte. Amerika on yıllıklarda düşüş başladığı zaman bunlarda yükseliş başlayacak. Ama bu insanların perşembe günü bayramı var. Perşembe gününden sonra yükseliş kaldığı yerden devam edecek.”

"Hemen satın"

Altın fiyatlarında şuan yükseliş döneminin olduğuna dikkat çeken Teknik Analist Tunç Şatıroğlu, zarardaysanız hemen satın uyarısı yaptı.