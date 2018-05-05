Tuna'dan sel açıklaması: 500 yılda olan bir afet

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mamak'ta yaşanan sel baskınıyla ilgili konuştu: 500 yılda olan bir afet. Bunun gibisi olmadı. Şu anda ölü yok. Kayıp yok. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Çok ciddi bir hasar var.