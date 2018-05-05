Tuna'dan sel açıklaması: 500 yılda olan bir afet
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mamak'ta yaşanan sel baskınına ilişkin '500 yılda olan bir afet. Bunun gibisi olmadı. Şu anda ölü yok. Kayıp yok. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Çok ciddi bir hasar var.' dedi.05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:07
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mamak'ta yaşanan sel baskınıyla ilgili konuştu: 500 yılda olan bir afet. Bunun gibisi olmadı. Şu anda ölü yok. Kayıp yok. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Çok ciddi bir hasar var.
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