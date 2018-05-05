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Tuna'dan sel açıklaması: 500 yılda olan bir afet

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mamak'ta yaşanan sel baskınına ilişkin '500 yılda olan bir afet. Bunun gibisi olmadı. Şu anda ölü yok. Kayıp yok. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Çok ciddi bir hasar var.' dedi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:07
Tuna'dan sel açıklaması: 500 yılda olan bir afet

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mamak'ta yaşanan sel baskınıyla ilgili konuştu: 500 yılda olan bir afet. Bunun gibisi olmadı. Şu anda ölü yok. Kayıp yok. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Çok ciddi bir hasar var.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:07
  1. Ankara
  2. Mustafa Tuna
  3. ankara sel

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah50 dk önce
    Altyapı olsa hiçbir zarar olmazdı. İngilitere bu yağışın 10 katı var, zarar yok. Tedibirini alan ağlamaz.
  • KursatKursat1 sa önce
    Hadi lan habere bak Ankarayı yöneten başkanın tarih bilgisine bak 500 yılda bir olurmuş peki 1957 de mamak saime kadın demirlibahçede 196 kişinin öldüğü sel felaketi ney
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