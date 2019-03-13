0553 313 94 23

Tuna, Serdaroğlu Mahallesi’ni ziyaret etti

Millet İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, seçim çalışmaları kapsamında Serdaroğlu Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:57
Tuna, Serdaroğlu Mahallesi’ni ziyaret etti

Millet İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, seçim çalışmaları kapsamında Serdaroğlu Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Tuna’ya CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da eşlik etti.

 

Tuna, Serdaroğlu Mahallesi’nde yaptığı konuşmada, “Nuri Güler, Akçaköy konuşmasında Kestane hali yapacağız ama biz bunun adına kestane hali diyemeyiz. Çünkü yasa gereği hal yatırımlarını Büyükşehir yapıyor. Biz buna köylü pazarı diyeceğiz demiş. Doğru, hal yatırımını Büyükşehir yapıyor. Nuri Bey daha Savaş’ın ve partisinin Büyükşehiri alacağına inanmıyor olacak ki, hesaplarını ona göre yapıyor. Yani diyor ki, Savaş bu seçimi zaten kaybedecek, ben de Büyükşehirle anlaşamam, hal isteyemem, en iyisi biz hal yerine Pazar yapalım diyor. Sen, Savaş Büyükşehir Başkanı olunca birlikte Köşk’e Kestane hali yapacağız bile diyemiyorsun. Sen baştan kendi Büyükşehir adayının yenileceğini kabul etmişsin. Biz bu yola çıkarken Özlem hanımın Büyükşehiri, bizim de Köşk’ü büyük bir farkla kazanacağımızdan şüphemiz yoktu” dedi.

 

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da Köşk Belediye Başkan Adayı Tuna için destek istedi. Projeleri büyük beğeni toplayan Tuna’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:57
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Operasyon düzenleyen ekipler bin 624 adet "sentetik ecza" ele geçirdi
    1. Operasyon düzenleyen ekipler bin 624..
    2. THY Boeing 737 uçuşlarını durdurdu! |..
    3. Kaçmaya çalışırken balkonda yakalanan..
    4. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    5. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    6. Katil Esed Türkmendağı'nı vuruyor!
    7. En fazla kaybettiren BES fonları
    8. En fazla kazandıran BES fonları
    9. Pamukkale’de ‘Sosyal Market’ 5 bin..
    10. Başkan Toçoğlu, SESOB toplantısına..
    11. Evinde bin 624 adet uyuşturucu hap ele..
    12. BES fonu istatistikleri
    13. Okul bahçeleri renklendirildi
    14. İncesu Belediyesi çocukları..
    15. Üniversiteden Kilis Çiftçisine Yerli..
    16. Amasya’da yolcu otobüsü ile kamyon..
    17. Kaptanlara ve yolculara sigorta
    18. Nijerya’da yüzlerce kişi çöken binanın..
    19. Erzincan’da deprem şehitleri dualarla..
    20. Denizlili sporcu karate turnuvasında..
    21. Gaziantep’te sıpaya akıl almaz işkence
    22. Genç girişimcilere 200 bin TL hibe..
    23. Özel öğrencilerden özel sergi
    24. Alan ”Zonguldak için gereğini yapmak..
    25. Balıkesirspor’a 6 puan silme ve..
    26. Uyuşturucu baskını yapılan evde..
    27. Hizmete giren Gebze-Halkalı Banliyö..
    28. Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi..
    29. Patrik Mutafyan için 17 Mart'ta cenaze..
    30. YEGEM ve Tevfikiye Hanımlar Lokali..
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!