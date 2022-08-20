  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Tuna Nehri'ni kuraklık vurdu: 2. Dünya Savaşı'nda batan gemi ortaya çıktı
Dünya

Tuna Nehri'ni kuraklık vurdu: 2. Dünya Savaşı'nda batan gemi ortaya çıktı

Tuna Nehri’nin Macaristan'ın kuzeybatısındaki Vamosszabadi köyünden geçen bölümünde kuraklığın etkisiyle su seviyesinin düşmesi sonucu İkinci Dünya Savaşı sırasında batan bir geminin enkazı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 07:32:00 -
Tuna Nehri'ni kuraklık vurdu: 2. Dünya Savaşı'nda batan gemi ortaya çıktı

Avrupa, rekor kıran sıcakların yol açtığı kuraklıkla boğuşuyor. Aşırı sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesi ve yağmur yağmaması sonucu nehir ve göllerin su seviyelerinde ciddi oranda düşüş yaşandı.

Toplam 10 ülkeden geçen Tuna Nehri'nin su seviyesinde yaşanan düşüş, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Nehrin Macaristan'ın kuzeybatısındaki Vamosszabadi köyünden geçen bölümünde, suların çekilmesinin ardından İkinci Dünya Savaşı sırasında batan bir geminin enkazı ortaya çıktı.

Budapeşte'deki ELTE üniversitesinden araştırmacılar, iklim değişikliğine karşı önlemler alınmadığı takdirde Macaristan'ın önümüzdeki birkaç yılda kalıcı kuraklıklarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23