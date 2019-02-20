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Tuna: "Mersin bizimle en şanslı dönemini yaşayacak"

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Mersin’in kendi dönemleriyle birlikte en şanslı yıllarını yaşayacağını söyledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:11
Tuna: "Mersin bizimle en şanslı dönemini yaşayacak"

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Mersin’in kendi dönemleriyle birlikte en şanslı yıllarını yaşayacağını söyledi.


Tuna, Osmaniye ve Yusuf Kılıç mahallelerinde düzenlenen ve Toroslar halkının yoğun ilgi gösterdiği toplantılarda, Mersin için hazırladıkları projelerini anlattı. Tuna, “Toroslarda hizmet ve projelerimizle başlattığımız değişim, gelişim ve belediyecilik anlayışımızı sizlerle birlikte Mersin’in geneline taşıyacağız” dedi.


Cumhur ittifakı Toroslar Belediye Başkan Adayı Atsız Afşın Yılmaz’ın da projelerini paylaştığı toplantılarda kalabalığa hitap eden Tuna, “Her noktasında emeğimizin ve alın terimizin olduğu Toroslarımızda ilk ve enleri hayata geçirdik. Kent, kentin sokaklarını arşınlayanlarındır. Doğru hizmetler için kenti doğru tanıyacaksın. Biz de ilgi, bilgi ve takip üçgeninde çalışarak işimizle ilgili olduk, projelerimiz konusunda bilgili olduk ve heptakip ettik. Toroslar artık sistem olarak üreten bir yapıyla kurumsal kimliğine kavuştu. Yaptığımız yatırımlarla 20 kat büyüdü. İlk belediye başkanı olduğumuz 2004 yılında Halkkent Mahallesi’ndeki daire fiyatları 4 bin TL idi. Şimdi ise 150 bin TL’den satılıyor. Her yere değer kattık. Neyle değer kattık? Hizmet kalitesi ve doğru yaptığımız çalışmalarla. Şimdi de Cumhur İttifakı adayımız Atsız Afşın Yılmaz’ın bu projelerimizi kendi projeleriyle uyarlayarak Toroslarımıza daha güzel hizmetler sunacağına inanıyor ve güveniyoruz" ifadelerini kullandı.


Vatandaşlarından Cumhur İttifakını destek isteyen Hamit Tuna, “Toroslarda üç dönemdir bize artarak destek veriyorsunuz. Biz de sizi hiçbir zaman mahcup etmedik. Biz gönül adamıyız. Cumhur İttifakı çatısı altında gelecekteki 5 yıl Mersin için şanslı bir dönem olacak. İnşallah bu millet, bu kenti kaybettirmeyecek. Toroslarda Atsız Afşın Yılmaz’a, büyükşehirde şahsım Hamit Tuna’ya yetki verin, Toroslar ve Mersin kazansın” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:11
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