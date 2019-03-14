Tuna: "Kenti sporla öne çıkaracağız"

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan AdayıHamit Tuna, sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceklerinibelirterek, “Biz kıt imkanlarla Torosları Çukurova çanağında en fazla spor tesisinesahip bir ilçe konumuna getirdik. Büyükşehir ölçeğinde çok daha güzel hizmetlersunacağız” dedi.

Tuna, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu ziyaret ederek, FederasyonBaşkanı Mithat Ertaş ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Esas gayelerinin, sporu tabana yaymak ve daha çok sporcu yetiştirmek olduğunusöyleyen Tuna, başarının alt yapı ve tesisleşmeden geçtiğine inandıklarına vurguyaparak, sadece futbol branşında değil diğer spor dallarında da amatör sporkulüplerine imkanları ölçüsünde destek olduklarını belirtti. Tuna, “Sağlık, eğitim vegençlik üzerine yoğun çalışacağız demiştik. Doğru strateji, doğru zamanla ve doğrusonuçlarla bugün Torosları sağlık, eğitim ve gençliğin merkezi yaptık. Gençlikanlamında 10 spor kompleksimizi Toroslara kazandırdık. 5 tesisimizin de yapımçalışmaları devam etmektedir. Olimpik yüzme havuzundan gençlik merkezimize, amfitiyatrodan drag pistine kadar birçok tesis ile Toroslarımızı bezedik. Drag pistimizinhafriyat çalışmaları bitti, asfalt kısmı kaldı. Burası bittiğinde Türkiye’nin bir numarasıolacak. Mersinimizin spor turizmine de katkı sağlayacak inşallah. Başlangıç noktasıile finishi görebilecek panoramik bir görüntüye sahip özel bir yer oldu” ifadelerinikullandı.

“Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız”

Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolunun spor ile mümkünolacağı düşüncesiyle hareket ettiklerine vurgu yapan Tuna, “Futbolun yanı sıragüreş, bocce, tenis, basketbol branşlarımızla çocuklarımızı ve gençlerimizibuluşturduk. Boccede, Türkiye’de birinci sıradayız ve 21 tane milli sporcu yetiştirdik.Bu çocuklarımız milli sporcu avantajından yararlanarak burs almaktadırlar. Basketbolbranşında da kız basketbol takımımızı kurduk. 10 yaşında aldığımız kızlarımız bugünbüyük kulüpler tarafından talep edilmektedir. Model uçak pisti yaptık. Radyo kontrollü

model uçak festivalleri düzenliyoruz. Bizim gayemiz, sporcu kimlikleriyle öne çıkan,beyni bilgi ile dolu ve bu milletin değerlerine sahip çıkan gençler yetiştirmektir.Çocuklarımızın ve gençlerimizin her türlü kötü alışkanlıklara gidebileceği bir zamandilimindeyiz. Onun için çocuklarımızla ilgili olmamız lazım. İnsanları bir arayagetirmenin iki yolu vardır. Sportif faaliyetler ve sosyal etkinliklerdir. Sporun içindengelen bir insan olduğumuz için amatör spor kulüplerimizin sorunlarını biliyoruz. AmatörSpor Kulüpleri Federasyonumuza da bu manada hizmet binası desteğindebulunmuştuk. Amatör sporun her zaman yanında olduk ve olmaya da devamedeceğiz" diye konuştu.

“Mersin, spor turizminde atağa kalkacak”

Hayata geçirmeyi planladıkları yatırım ve projelerle Mersin’de spor turizmini atağageçireceklerini kaydeden Tuna, “Antalya spor turizmi noktasında 4 binin üzerindetakımın gelip kamp kurduğu bir şehir. Tesisleşme anlamında turizmin cenneti olmuş.İklim bakımından Antalya’dan önde olması nedeniyle kentimizde gelecekle ilgili birtakım hayallerimiz var. Yıllardır kentimizdeki otel sahiplerine söylüyorum. Büyükkulüpleri davet edin bizim tesisleri istediğiniz gibi kullanın diye. Spor turizminoktasında şehrimizi öne çıkartmak için bunu gelecekte vizyon olarak ortayakoyacağız. Toroslar’ın zirvesinde özellikle Ayvagediği’nin batı kısmına düşenKaratepe mevkiinde 5 tane saha ve yanında da 5 yıldızlı otel yapma düşüncemizvar. Özellikle yaz kamplarının burada yapılmasına vesile olacağız ve kışın da otelikış turizmine açacağız" şeklinde konuştu.

"Bu kente Süper Lig yakışır, bunun adı da Mersin İdmanyurdu’dur”

"Kentimizin takımına destek olacağız” diyen Tuna, şöyle devam etti; "Bir milyon 816bin insanımızın yaşadığı bu kente bir süper lig takımı yakışır. Bunun adı da Mersinİdmanyurdu olmalıdır. Mersin İdmanyurdu’nu Süper Lig’e adım adım çıkmasınısağlayacağız. Mersinimizin yaşayan değeri olan, cumhuriyet tarihinden günümüzemiras kalan koca çınarı eski günlerine döndürmek ve hak ettiği yerlere getirmek içinkonaklama, kamp alanı ve sosyal tesislerini içeren Mersin İdmanyurdu SporKompleksi’ni hayata geçireceğiz."