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Tuna: Göreve gelmeden mahallelerin sorunlarını çözüyoruz

İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, Yavuzköy Mahallesi’nde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen parke döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

05 Mart 2019 Salı 08:18
Tuna: Göreve gelmeden mahallelerin sorunlarını çözüyoruz

İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, Yavuzköy Mahallesi’nde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen parke döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

 

Millet İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle Yavuzköy Mahallesinde taş döşeme çalışmalarına katıldı. Göreve gelmeden birçok mahallede vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiğini söyleyen Tuna, “Biz hizmet etmek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için şimdiden çalışmalara başladık. Göreve gelmeden mahallelerin sorunlarını gideriyoruz. Göreve geldiğimizde Köşk’ümüzdeki bütün sorunları çözeceğiz, bütün projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

 

İncelemelerin ardından kahvede vatandaşlarla çay içen Tuna, mahalle sakinlerinin ihtiyaçları ve talepleri üzerine sohbet etti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 08:18
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