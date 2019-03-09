Tuna: "Balık pazarını restore edeceğiz"

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir BelediyeBaşkan AdayıHamit Tuna,balık pazarının yerini iyileştirip restore edeceklerini belirterek, Karaduvar Mahallesi’nde de bir balıkçı köyü oluşturmayı planladıklarını söyledi.

Tuna, seçim çalışmaları kapsamında Atatürk Caddesi’nde bulunan kasaplar çarşısıve balık pazarı esnaflarıyla bir araya geldi. Esnafa projelerini anlatarak, balıkpazarının yerini iyileştirip restore edeceklerini söyleyen Tuna, "Seçilmemiz halindebu sorunları daha kapsamlı ele alarak çözümleyeceğiz. 31 Mart’ta verin yetkiyi hepbirlikte yapalım” dedi.

Toroslar’ı köyden nasıl bir kente dönüştürdüklerini herkesin gördüğü kaydedenTuna, "İnşallah şehrimizin de eskimiş yapılarının otantik halini koruyup, geçmiştekianılarımızı öne çıkartıp bambaşka bir görünüme kavuşturacağız. Balıkçılıksektörünü ve balık yeme alışkanlığını kentimizde daha da yaygınlaştıracağız.Buraya bereketi hep birlikte getireceğiz. Birleşerek güçleneceğiz, üreterekzenginleşeceğiz. Balıkçılığın en güzelini yapacağız. Tarımla iştirak eden çiftçimizinaz yerden en fazla ürünü elde etmesini sağlayacağız, sanayicinin yanında olacağız”diye konuştu.

“Karadavur’da balıkçı köyünü hayata geçireceğiz”

Kentte balıkçılığın simgesi haline gelen Karaduvar Mahallesi’nde bir balıkçı köyüoluşturmayı planladıklarının altını çizen Tuna, “Karaduvar Mahallemizin sosyal veekonomik yapısını bozmadan, mekânsal dokunuşlarla balıkçı barınağı, balıkçı halive balık restoranlarıyla entegre olmuş, kentsel yaşamla bütünleşen bir yerleşimbölgesi inşa edeceğiz. Taşıt ve yaya ulaşımını, cephe sağlıklaştırmalarını, açık veyeşil alan düzenlemelerini, kent mobilyalarını kapsayan kentsel tasarımuygulamaları ile balıkçı köyü haline getireceğiz. Akdeniz’in zengin deniz ürünlerini engüzel ortamlarda Mersinlilerle buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

“Balık halleri kuracağız ve balıkçı barınaklarını yenileyeceğiz”

Mersin’in kıyı süsü balıkçı barınaklarını yenileyeceklerine dikkat çeken Tuna, şöyledevam etti; "Yaklaşık 320 kilometrekarelik kıyı şeridine sahip kentimizde, gerekbalıkçılığın gelişmesini gerekse balık ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıdagüvenirliliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içerisinde yapılmasını sağlamakamacı ile balık halleri kuracağız. Kıyı şeridine ihtiyaç olan yerlerde de standartlarauygun balıkçı barınakları yaparak, balıkçılığın gelişmesini sağlayacağız. Ayrıca varolan balıkçı barınaklarının dalgakıran, rıhtım, iskele, çekek yeri gibi alt yapı unsurlarıve üst yapı tesislerinin eksiklerine ilişkin mekânsal düzenlemeleri yapacağız.”

Çarşı esnafına otopark sözü

Çarşı merkezindeki esnafla da bir arayan gelen Tuna, otopark sorununadeğinerek, "Burası Mersin’in en eski caddeleri. İnşallah seçilirsek çarşımızındoğallığını bozmadan, eski güzelliğini yerine getireceğiz. Mersin kent merkezinde veilçe merkezlerimizde otopark sorununa çözüm üretmek ve kent merkezlerinincanlanmasına katkı sağlamak adına yer altı ve katlı otopark projelerimizi hayatageçireceğiz” dedi.

Tuna, kısa vadede mekanik otoparklar yapacaklarını dile getirerek, bin 900 aracınpark edebileceği bir şekilde Mersin Cumhuriyet Alanı’nın altını da iki katlı otoparkolarak dizayn etmeyi planladıklarının bilgisini verdi.