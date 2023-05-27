'Tümüyle karartma altındayım' dedikten 26 dakika sonra FOX TV canlı yayınına çıkan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada tepki yağdı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Tümüyle karartma altındayım" başlıklı bir video yayınlayıp, "Seçime mi girmemeyim?" dedikten tam 26 dakika sonra FOX TV canlı yayınına katıldı. Kılıçdaroğlu'nun yüzsüzlüğüne sosyal medyada tepki yağdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Tümüyle karartma altındayım" başlıklı bir video paylaştı.
Videoda; baskı altında olduğu, engellendiği, seçim sandıkları konusunda hile yapılmaya çalışıldığı suçlamalarında bulunan Kılıçdaroğlu, "Soruyorum Erdoğan, seçime mi girmemeyim?" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu bu paylaşımından 26 dakika sonra FOX TV canlı yayınında konuştu.
Sosyal medyada "karartma altındayım" deyip provokasyon yapan, "Ülkede seçim yapılamaz hale geldi. Soruyorum Erdoğan, seçime mi girmemeyim?" diye tuhaf ifadeler kullanıp 26 dakika sonra da FOX TV canlı yayınına çıkarak, Erdoğan seçmenine "Ahlaksız, erdemsiz" hakaretinde bulanan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada tepki yağdı.
Kılıçdaroğlu'nun yüzsüzlüğüne tepki yağdı!
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