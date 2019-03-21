TÜMSİAD, startı İzmir’den verdi

İlki İzmir’de düzenlenen “Tarım Ürünlerinin Pazarlanması ve Kooperatifleşmenin Önemi” konulu toplantıda konuşan Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, “Her şeye rağmen üretmeye devam edeceğiz. Üreteceksek ciddi bir şekilde kümelenmemiz ve iyi markalar çıkartmamız lazım” dedi.

TÜMSİAD İzmir Şubesi organizasyonu, İzmir İl Tarım Orman Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Ege Üniversitesinin destekleri ile “Tarım Ürünlerinin Pazarlanması ve Kooperatifleşmenin Önemi” konulu toplantı, İzmir Ticaret Odasında gerçekleşti. TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, TÜMSİAD Genel Merkezinin 2019’u planlarken 24 pilot il seçtiklerini, ilk toplantıyı da İzmir’de gerçekleştirdiklerini söyledi. TÜMSİAD olarak “Her şeye rağmen üretmeye devam edeceğiz” dediklerini vurgulayan Doğan, “Üretimin daralan çerçevesinde nenler yapabiliriz diye çalışmaların startını İzmir’den verdik. İzmir’de sanayi var, diğer etkenler var, tarım alanlarımız var. Yani memleketin aksiyon alması gereken ciddi eylemler var. 2019’da biz de toplantılarımızın ardından ciddi bir rapor hazırlayacağız ve gerekli makamlara sunacağız. Birlik ve beraberliği tesis etmek lazım. Artık sivil toplum kuruluşlarının aksiyon alması gerekiyor. İhracatla büyümek istiyoruz. Tarımda dengesiz durum oluşmaya başladı. Köylerde haneler azaldı. Çünkü zor bir zanaat. Bunu özendirecek durum da oluşmuyor. Bunu profesyonel ve cazip hale getirip üretimi hızlandırmamız lazım. Bu noktada kooperatiflerin, önem arz ettiğini düşünüyorum. Özel sanayi bölgeleri var. Oraya odaklanacaksınız kümelenmeyi iyi yapmak lazım. Üreteceksek ciddi bir şekilde kümelenmemiz ve iyi markalar çıkartmamız lazım. Türkiye yeni markalar oluşturacaksak bu tarz organizasyonların ciddi önem arz ettiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Kooperatifleşme vurgusu

İZTO Yönetim Kuruşu Başkanı Mahmut Özgener ise, “Geçen yıl göreve geldiğimizde sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket edeceğimizi, konferanslar ve ortak akıl çalışmasıyla İzmir’İn sinerjisini artıracağımızın sözünü vermiştik. Tarım sektörünün önemi, artan rekabet ve pazar şartlarının değişmesiyle giderecek artıyor. Pek çok kaynak daha değerli hale geliyor. Planlamalarımızı iyi yaptığımız takdirde dünyada tarımla öne çıkmamız içten bile değil. Ülkem izin, dünyanın en önemli tarım ülkelerinden biri olarak katma değeri yüksek, planlı, sürdürebilir, modern tarım teknolojilerini kullanarak yerini daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Buna ulaşmasının yolu da kooperatifleşmeden geçiyor” ifadelerini kullandı.

“Ürünler işlenmeli”

Toplantıda konuşan TÜMSİAD İzmir Şube Başkanı Erkan Çoruk da, Türkiye’de ciddi bir kapasite olmasına rağmen zeytinyağının ülke ekonomisine katkısının düşük olduğunu, ürünlerin işlenmesi halinde ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti. Konuşmaların ardından TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan tarafından İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’e plaket takdim edilirken, TÜMSİAD İzmir Şube Başkanı Erkan Çoruk da TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan’a plaket takdim etti.

Panel düzenlendi

Program, panel bölümü ile devam etti. Panelin moderatörlüğünü TÜMSİAD Genel Sekreteri Doç. Dr. Osman Kurtlan Kapıcıoğlu üstlenirken, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Doç. Dr. Hakan Adanacıoğlu “Türkiye’deki Tarımsal Pazarlama Sisteminin Değerlendirmesi”, Yeşil Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ziraat Mühendisi Gülşen Görken “Kooperatifçilik ve Kooperatifin Önemi” ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Fatih Kılıç da “Kooperatifçilik ve Kooperatifçiliğin Tarihi, Tarım Ürünlerinin Pazarlanması ve Devlet Destekleri” konularında sunum yaptı.