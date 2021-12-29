Tümör nedir, tümör belirtileri nelerdir?

Tümörler de kanser hücresi içermemelerine rağmen önemli yapılara baskı yaparak hayati tehlikeye neden olabilirler.

Tümör belirtileri nelerdir?

Eğer baş ağrısı, apati, bulantı, kusma, epilepsi nöbetleri, tümörün beyinde yerleştiği yere göre vücudunuzun bazı bölgelerinde güçsüzlük, kişilik bozuklukları ve bazı yeteneklerinizde (hesap yapma, yazı yazma gibi) bozulma beyin tümörünün belirtileri sayılır. Tümör büyüyerek yer kaplar. Genişleyemeyen kafatası içinde beyin sıkışmaya başlar, beyin zarlarını gerer. Bu durumda baş ağrısı yapar. Ağrının sürekli olması azalıp, artsa da hiç geçmemesi önemli bir bulgudur.

Beyin tümörlerinin tanısında kullanılan görüntüleme yöntemleri; beyin tomografisi ve manyetik rezonans görüntülemedir. Bazı özel tümörlerde beyin tomografisi çok değerli bilgiler vermektedir. Ancak günümüzde beyin tümörü tanısında standart, manyetik rezonans görüntülemedir.

Beyin tümörlerinin en sık görülen belirtileri nelerdir?