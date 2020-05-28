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Aktüel

Tümer Yılmaz, İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atandı

Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:50:36 -
Tümer Yılmaz, İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atandı

Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atandı.


30 Ağustos 2017 tarihinde Menteşe ilçesinde İlçe Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan, görev yaptığı süreçte halka dokunan sosyal projeleriyle farkındalık oluşturan, polis halk ilişkisine yeni bir boyut kazandıran Tümer Yılmaz Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Tümer Yılmaz’dan boşalan Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğüne İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsa Sarı’nın atandığı öğrenildi.

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