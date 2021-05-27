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Spor Tümer Metin'in lüks otomobilinin farları çalındı! Zararı dudak uçuklattı
Spor

Tümer Metin'in lüks otomobilinin farları çalındı! Zararı dudak uçuklattı

Eski milli futbolcu Tümer Metin'in lüks otomobilinin farları çalındı. Zararının 50 bin TL olduğunu ifade eden Tümer Metin, şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 17:10:00 -
Tümer Metin'in lüks otomobilinin farları çalındı! Zararı dudak uçuklattı

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de futbol oynayan Tümer Metin, bir hırsızlık çetesi tarafından soyuldu.

Akşam saatlerinde aracını Ulus'taki evinin önüne park eden Metin, sabah Porsche Panamera marka otomobilinin iki ön farının olmadığını fark etti. Eski futbolcu durumu polise bildirdi. Aynı gerekçeyle karakola başka mağdurlar da başvurmuştu.

Metin dahil çok sayıda vatandaşın şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Tespit edilen yirminin üzerindeki çete üyesi hakkında dava açıldı.

Geçtiğimiz günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan Metin, sanıkları görmediğini ancak zararının 50 bin lira olduğu söyledi.

Eski futbolcu zararının kasko tarafından ödendiğini belirterek şikayetinden vazgeçti.

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