THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Tümer Metin: Para için oynasaydınız

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb hezimetini değerlendiren yorumcu Tümer Metin, "Takımlar en azından para için daha iyi oynar" dedi.

21 Eylül 2018 Cuma 14:40
Tümer Metin: Para için oynasaydınız

Tümer Metin, beIN SPORTS kanalında Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildiği maçı değerlendirdi. Metin maç ile alakalı şu yorumlarda bulundu:

"Taktiğiniz tutmayabilir, hocanız yanlış tercihler yapabilir ama o formayı giyiyorsanız mücadele etmek zorundasınız. İlk yarıya 2-0 mağlup girmişsin. Ne konuştu diye düşünüyorum. Hocalar en kötü şöyle söyler: Beyler çıkalım ikinci yarıyı 0-0 gibi oynayalım. Cocu, haftasonu oynanacak Beşiktaş derbisini düşünerek kadroda rotasyon yapabilir. Tamam mantıklı geliyor. İlk yarıda 2-0 geriye düşmüşsün. Yedek kulübesinde Ayew ve Slimani bekliyor. Bu iki futbolcu bile Fenerbahçe'yi değiştiremeyecekti.

Tümer Metin, Fenerbahçeli Oyuncuları Para Üzerinden Eleştirdi" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/yorumcu-tumer-metin-fenerbahceli-oyunculari-para-uzerinden-elestirdi-5031a0.jpg" alt=""/>

"FENERBAHÇE KADROSUNUN KALİTE SIKINTISI VAR"

UEFAda kazanılan galibiyete 570 bin euro geliyor. Dün Galatasaray 2.9 milyon euro kasasına koydu. Takımlar en azından para için daha iyi oynar. Bu kadro insanları yanıltıyor. Bu kadronun mücadele etme şansı var. Bu kadronun gerçekten kalite anlamında ciddi bir sıkıntısı var. Bunu ben yapmadım. Kadroyu yayıncı kuruluş yapmadı. Ciddi bir kalite sıkıntısı var.

"BEN DÜŞMAN DEĞİLİM"

Ben Frey hakkında konuşunca eleştiriliyorum. Düşman değilim ki ben. Herkes gibi ben de Fenerbahçe'nin kazanmasını isterim. Ülke puanı için, yayıncı kuruluş için talep ederim ama işin bir gerçeği var. Bu takımın kalitesi eksik. Bu takım geri düştüğünde zor maç çevirir. Zorluk derecesi olan her maçta Fenerbahçe, oyunu çevirmekte zorlanır. Zagreb'de sokağa çıksam insanlara Frey mi oynasın Soldado mu oynasın diye sorsam yedi millet Soldado der. Ben bu rotasyon işini de anlamıyorum. Fenerbahçe'nin toparlanmak için bir şansı var. O da derbi maçı."

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 14:40
  1. Galatasaray
  2. Ersun Yanal
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Hocalar
  6. Galata

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Havada kriz! İngiliz ve Fransız jetleri Rus jeti için havalandı
    1. Havada kriz! İngiliz ve Fransız..
    2. UEFA, Türkiye'nin EURO 2024 dosyasını..
    3. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    4. Fizy Müzik Ödüllerini kazanan isimler..
    5. Tümer Metin: Para için oynasaydınız
    6. Bekçi ile polis araya girdi!..
    7. Nazlı Ilıcak, Zekeriya Öz'le..
    8. Lavrov: İdlib için anlaşma sağlandı
    9. DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban..
    10. İthalatta koruma önlemleri çelik..
    11. Avrupa Birliği İngiltere'yi uyardı:..
    12. EURO2024 adaylık dosyamız belli oldu
    13. Ticaret Bakanı Pekcan, TEKNOFEST'te
    14. Recai Kılıç Erciyes Üniversitesi..
    15. Amerika'nın teröristlere yardımı..
    16. Manisa'da İYİ Parti’de istifa depremi
    17. Türkiye'den kritik bor adımı!
    18. Instagram'a yeni özellik!
    19. BTSO’dan üyelerine “Nefes Kredisi”
    20. “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de tavrı ve..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    PKK şimdi yandı! Hedefte Fırat'ın doğusu var
    PKK şimdi yandı! Hedefte Fırat'ın doğusu var
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!