Tümer Metin: Para için oynasaydınız

Tümer Metin, beIN SPORTS kanalında Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildiği maçı değerlendirdi. Metin maç ile alakalı şu yorumlarda bulundu:

"Taktiğiniz tutmayabilir, hocanız yanlış tercihler yapabilir ama o formayı giyiyorsanız mücadele etmek zorundasınız. İlk yarıya 2-0 mağlup girmişsin. Ne konuştu diye düşünüyorum. Hocalar en kötü şöyle söyler: Beyler çıkalım ikinci yarıyı 0-0 gibi oynayalım. Cocu, haftasonu oynanacak Beşiktaş derbisini düşünerek kadroda rotasyon yapabilir. Tamam mantıklı geliyor. İlk yarıda 2-0 geriye düşmüşsün. Yedek kulübesinde Ayew ve Slimani bekliyor. Bu iki futbolcu bile Fenerbahçe'yi değiştiremeyecekti.

Tümer Metin, Fenerbahçeli Oyuncuları Para Üzerinden Eleştirdi" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/yorumcu-tumer-metin-fenerbahceli-oyunculari-para-uzerinden-elestirdi-5031a0.jpg" alt=""/>

"FENERBAHÇE KADROSUNUN KALİTE SIKINTISI VAR"

UEFAda kazanılan galibiyete 570 bin euro geliyor. Dün Galatasaray 2.9 milyon euro kasasına koydu. Takımlar en azından para için daha iyi oynar. Bu kadro insanları yanıltıyor. Bu kadronun mücadele etme şansı var. Bu kadronun gerçekten kalite anlamında ciddi bir sıkıntısı var. Bunu ben yapmadım. Kadroyu yayıncı kuruluş yapmadı. Ciddi bir kalite sıkıntısı var.

"BEN DÜŞMAN DEĞİLİM"

Ben Frey hakkında konuşunca eleştiriliyorum. Düşman değilim ki ben. Herkes gibi ben de Fenerbahçe'nin kazanmasını isterim. Ülke puanı için, yayıncı kuruluş için talep ederim ama işin bir gerçeği var. Bu takımın kalitesi eksik. Bu takım geri düştüğünde zor maç çevirir. Zorluk derecesi olan her maçta Fenerbahçe, oyunu çevirmekte zorlanır. Zagreb'de sokağa çıksam insanlara Frey mi oynasın Soldado mu oynasın diye sorsam yedi millet Soldado der. Ben bu rotasyon işini de anlamıyorum. Fenerbahçe'nin toparlanmak için bir şansı var. O da derbi maçı."