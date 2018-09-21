Tümer Metin: Fenerbahçe'nin bu kadrosu kaliteli değil...

"TAKTİK VE KADRO TUTMAYABİLİR AMA..."

Taktik tutmayabilir, hoca yanlış tercihler yapabilir. Ancak herkesin çıkıp mücadele etmesi gerekir. Devre arasında bunları söylemiştim. Genel olarak büyük fotoğrafa baktığımızda ne yazık ki, Fenerbahçe'nin kadrosunun kalite anlamında büyük bir düşüşü var.

"FAVORİMİZ FENERBAHÇE'YDİ AMA...''

Maçtan önceki favorimiz Fenerbahçe'ydi. Gruptan çıkması adına Fenerbahçe için temennimiz sürüyor. Ancak kağıt üzerindeki favori saha içinde görüntüde yoktu. Taktik ve mücadele anlamında Fenerbahçe her şeyden uzak kaldı bu maçta.

"BU KADRO KALİTESİZ"

İlk yarı Cocu ne konuştu diye düşündüm. En kötü çıkalım 0-0 gibi oynayalım demiştir. Slimani oyunu değiştirmez. Eğri oturup doğru konuşalım. Fenerbahçe'nin bu kadrosu kaliteli değil. Bu kadroyu ben yapmadım. Yayıncı kuruluş ya dapmadı.