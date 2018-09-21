THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Tümer Metin: Fenerbahçe'nin bu kadrosu kaliteli değil...

Eski futbolculardan şimdilerde ise spor yorumculuğu yapan Tümer Metin, Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

21 Eylül 2018 Cuma 01:08
Tümer Metin: Fenerbahçe'nin bu kadrosu kaliteli değil...

"TAKTİK VE KADRO TUTMAYABİLİR AMA..."

Taktik tutmayabilir, hoca yanlış tercihler yapabilir. Ancak herkesin çıkıp mücadele etmesi gerekir. Devre arasında bunları söylemiştim. Genel olarak büyük fotoğrafa baktığımızda ne yazık ki, Fenerbahçe'nin kadrosunun kalite anlamında büyük bir düşüşü var.

"FAVORİMİZ FENERBAHÇE'YDİ AMA...''

Maçtan önceki favorimiz Fenerbahçe'ydi. Gruptan çıkması adına Fenerbahçe için temennimiz sürüyor. Ancak kağıt üzerindeki favori saha içinde görüntüde yoktu. Taktik ve mücadele anlamında Fenerbahçe her şeyden uzak kaldı bu maçta.

"BU KADRO KALİTESİZ"

İlk yarı Cocu ne konuştu diye düşündüm. En kötü çıkalım 0-0 gibi oynayalım demiştir. Slimani oyunu değiştirmez. Eğri oturup doğru konuşalım. Fenerbahçe'nin bu kadrosu kaliteli değil. Bu kadroyu ben yapmadım. Yayıncı kuruluş ya dapmadı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 01:08
  1. Tümer Metin
  2. Fenerbahçe
  3. Dinamo Zagreb

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan yeni siber güvenlik stratejisi adımı
    1. Trump'tan yeni siber güvenlik..
    2. Dinamo Zagreb cephesinden Fenerbahçe..
    3. İYİ Partili eski MTA genel müdürü..
    4. 10 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu..
    5. Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad..
    6. "İngiltere'nin Brexit planı işe yaramaz"
    7. ABD'nin İsrail'i savunan BM Daimi..
    8. Ve UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin..
    9. İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan..
    10. Başkan Erdoğan Irak siyasi liderlerini..
    11. Phillip Cocu'dan mağlubiyet yorumu:..
    12. Tümer Metin: Fenerbahçe'nin bu kadrosu..
    13. "İdlib anlaşması 3 milyon hayatı..
    14. Fransız BM Temsilcisi Delattre: Han..
    15. Cocu'dan 'istifa' açıklaması!
    16. Barışmak için buluştuğu eşini..
    17. Sağlık çalışanları İstanbul'da bir..
    18. Filipinler'deki heyelanda 21 kişi..
    19. ABD'den Çin'e S-400 yaptırımı!..
    20. Rusya'dan ABD'ye çok sert açıklama!..
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    Başkan Erdoğan devreye girdi, 24 Eylül Pazartesi Türkiye'de!
    Başkan Erdoğan devreye girdi, 24 Eylül Pazartesi Türkiye'de!
    Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem başıma aynı şey geliyor!
    Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem başıma aynı şey geliyor!
    Bu zamana kadar yapılmamıştı… Türkiye’den kritik petrol hamlesi
    Bu zamana kadar yapılmamıştı… Türkiye’den kritik petrol hamlesi
    Camiye bitişik meyhane
    Camiye bitişik meyhane

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    Hadis alimi Avvame, Buhari'nin kabrini ziyaret etti
    Hadis alimi Avvame, Buhari'nin kabrini ziyaret etti
    Yeni Asya’dan tehlikeli yazı! Cemaatleri kışkırtmaya çalıştılar
    Yeni Asya’dan tehlikeli yazı! Cemaatleri kışkırtmaya çalıştılar