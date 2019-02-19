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Tümamiral Cihat Yaycı geliştirmişti! Ünü Fransa'ya kadar uzandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı ve ekibinin geliştirdiği FETÖMETRE, Fransız Courrier İnternational dergisi tarafından 'günün kelimesi' seçildi.

19 Şubat 2019 Salı 12:40
Tümamiral Cihat Yaycı geliştirmişti! Ünü Fransa'ya kadar uzandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yuvalanmış FETÖ'cüleri adil ve bilimsel ölçütlere dayanarak tespit etmek için geliştirilen FETÖMETRE'nin ünü Fransa'ya kadar uzandı. Fransız Courrier İnternational dergisinin internet sitesi günün kelimesi olarak, (Le mot du jour. ''Fetömètre'') FETÖMETRE'yi seçti. Geliştirilen sistemin terör örgütü yandaşlarını bulup ortaya çıkardığı ifade edildi. Fransa'da dikkatleri üzerine çeken FETÖMETRE, büyük merak uyandırırken uzmanlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.
 
TSK, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Cihat Yaycı ve ekibinin geliştirdiği FETÖMETRE ile 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası içine yuvalanmış hainleri hızla ve büyük oranda tespit ederek kurumla ilişiklerini kesti. 

75 ana 263 alt kriterden oluşuyor 

Cihat Yaycı'nın geliştirdiği FETOMETRE ile FETÖ'cü personeli tespit etmek için 75 Ana Kriter, 263 Alt kriterden oluşuyor. Bu kriterler baz alınarak, 30'a yakın kurumdan elde edilen bilgiler sisteme işleniyor ve puana dönüştürülüyor. Belirlenen puan aralıkları sayesinde personelin ilişiğinin kesilmesi, kamudan ihracı, hakkında suç duyurusunda bulunulması gibi konularda karar verilmesi kolaylaşıyor. 

7 aşamada Bylock tespiti 

* Emekliler dahil tüm personelin Deniz Personel Yönetim Bilgi Sistemi'nde kayıtlı kendi telefon numaraları,
* Acil durumlarda irtibat kurulacak yakınlarına ait telefon numaraları, 
* 10 senelik log kayıtlarında geçen telefon numaraları, 
* Şahsi dosyalarında bulunan geçmişe yönelik izin belgelerinde beyan ettikleri telefon numaraları, 
* MASAK tarafından şüpheli para transferi yaptığı belirlenen personelin transfer bilgisinde yer alan telefon numaraları tespit ediliyor. 
* Tespit edilen yaklaşık 1 milyon numara Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi'nde bulunan "Bylock Arama Motoru"nda kontrol edildi. Kayıt edilme ve silinme tarihleri karşılaştırılıyor. 
* Numaralar ayrıca Kamu kurumlarından muhtelif zamanlarda intikal edilen tüm Bylock kullanıcı listeleriyle de ayrıca teyit ettiriliyor. 

 Kaynak: Star

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:40
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