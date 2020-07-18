Tuma Çelik kimdir? HDP'li Tuma Çelik kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa etti. HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Tuma Çelik'in istifa mektubunun partiye ulaştığı bildirildi.

HDP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise; HDP Merkez Disiplin Kurulu'nun, Tuma Çelik hakkında derhal soruşturma başlattığı iddia edilerek, "Bu işlemin başladığı andan itibaren Meclis Grup Yönetimimiz Çelik'in tüm parti ve Meclis faaliyetlerini dondurmuştur" denildi.

Tuma Çelik kimdir?

Tuma Çelik 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Mardin Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili olarak Meclis’e girdi. Tuma Çelik, 1964 yılında Midyat’ın Anhil köyünde doğdu. 9 yaşında İstanbul’a, 1985 yılında İsviçre’ye göç etti. 7 yıl önce Türkiye’ye geri döndü. 20 yıldır aktif olarak Süryanilerle ilgili çalışmaların içinde yer alan Çelik, bu konuda birçok araştırma yaptı ve bu çalışmalarını değişik seminer ve sempozyumlarda ortaya koydu. Mart 2012 tarihinde aylık Süryanice ve Türkçe yayınlanan "Sabro" Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Çelik, Evli ve 4 kız babası.