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Ekonomi

Tüm zamanların en yüksek oranı... Altından yeni rekor

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 419,9 lirayla tüm zamanların en yüksek oranını gördü. Şu sıralar gram altın 419 liradan, çeyrek altın 687 liradan, cumhuriyet altını da 2.799 liradan satılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 17:41:00 -
Tüm zamanların en yüksek oranı... Altından yeni rekor

Altının gram fiyatı rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dün günü 415 lirayla tamamlayan altın yeni güne de yükselişle başladı. İlk olarak sabah saatlerinde 418 lirayla rekor tazeleyen altın öğleden sonra yükselişe devam etti. 419,9 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın saat 16.40 itibarıyla 419 liradan işlem görüyor.

Çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 687 liradan, cumhuriyet altını da 2.799 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.900 dolar seviyesinde bulunuyor.

'Ons fiyatında tarihi zirve'

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırdığını kaydetti. Bugün, dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında tarihi zirvesi olan 1.921 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 410-420 lira bandının izleneceğini söyledi

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