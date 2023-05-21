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Gündem Tüm yurtta sağanak yağmur uyarısı!
Gündem

Tüm yurtta sağanak yağmur uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-05-21 08:10:00 -
Tüm yurtta sağanak yağmur uyarısı!

Meteoroloji, son dakika 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, sağanak yağmur tüm yurtta etkili olacak. Kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji, 21 Mayıs 2023 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde yağışlı bir havanın etkili olması beklenirken, sağanak yağmurların hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. İşte son dakika il il güncel hava durumu raporu...

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çorum, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Kars, Ardahan, Iğdır, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yarın güney, iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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UYARILAR

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çorum, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Kars, Ardahan, Iğdır, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

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