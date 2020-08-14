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Ekonomi

Tüm yollar Çanakkale’ye çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu’nun 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de kapsayan 101 Km’lik Malkara – Çanakkale kesiminde yüzde 62.5’lik fiziki gerçekleşme sağlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 11:00:00 -
Tüm yollar Çanakkale’ye çıkacak

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle 1 saat süren Çanakkale Boğazı’ndan seyahat süresinin 6 dakikaya kadar ineceğini kaydederek şu mesajı verdi, “Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak; ülke ekonomisine, istihdama ve millete sağlayacağı katkı ile simgelerin köprüsü olacak. Köprü, Türkiye’nin marka projelerinden birisidir. 2 bin 23 metre orta açıklık, 770’er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı’nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olacak. Proje, tarihi İpek Yolunu canlandırarak ‘Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ kapsamında, Türkiye’nin öncülük ettiği ‘Orta Koridor’ girişiminin bir parçası olacak ve Pekin’den Londra’ya kesintisiz ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı sunacak.”

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