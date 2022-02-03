Tüm virüslere karşı şifa kaynağı! Zivzik narı nedir, faydaları nelerdir?

Zivzik narı nedir, faydaları nelerdir?

Ekim, Kasım ve Aralık aylarında hasadı yapılan zivzik narının birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Kanser, kalp hastalıkları, yaşlanmayı geciktirme, katarakt, göz hastalıkları, diyabet ve çölyak gibi hastalıklara karşı Zivzik narı çok etkili oluyor.

Uzmanlar tarafından, özellikle enfeksiyon hastalıkları açısından kış aylarında bol bol nar tüketilmesi öneriliyor. Sadece meyvesi değil çiçeği, çekirdekleri, suyu ve kabukları da çeşitli karışımlar halinde tıbbi olarak kullanılıyor.

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan zivzik narının mevsiminde tüketilmesine dikkat çekiliyor. Kanser, kalp hastalıkları, yaşlanma belirtileri, katarakt, göz hastalıkları, diyabet ve çölyak gibi hastalıklardan korunmak narın etkili bir besin kaynağı olduğu belirtiliyor.

Aynı zamanda Alzheimer hastalığına karşı önleyici olan Zivzik Narı‘nın, bebek sahibi olmak isteyenler için de sperm kalitesini arttırıcı rol oynadığı belirtiliyor.

Tüm virüslere karşı şifa kaynağı! Zivzik narı

Adını yetiştiği Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı köyden alan Zivzik narı, eşsiz aroması ve aylarca dayanabilen özelliği ile şifa kaynağı görevi görüyor.

Soğuk havaların başlamasıyla beraber Diyarbakır’ın en işlek caddelerinden Gazi Caddesinde Zivzik narı satan Mikail Dursun, Zivzik narı türünün şifa kaynağı olduğunu, insanların pek çok hastalıktan korunmak için Zivzik narını tercih ettiğini söyledi.

Zivzik narının kanser, kalp hastalıkları, yaşlanma, katarakt, diyabet, Covid-19, enfeksiyon ve birçok hastalığa iyi geldiğini öne süren esnaf ”Bu nar çeşidi eskiden yabanda yetişirdi. Fakat insanlar bu meyvedeki şifayı bulduktan sonra bahçelerde de yetiştirmeye başladı. Sezon başladığı gibi tezgahımı açıyorum. Mersin narı da getirdiğim oluyor fakat insanlar genelde Zivzik narını tercih ediyor. Hasta olan birçok müşterim var ve düzenli olarak gelip benden Zivzik narının suyunu alırlar. Çünkü bu nar çeşidi birçok hastalığa iyi geldiği gibi Covid-19'un da düşmanı diyebilirim” ifadelerini kullandı.