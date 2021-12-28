Tüm vahşete rağmen pitbull ticareti yapıyorlar

Gaziantep'te 5 gün önce Asiye Ateş'in (4) iki pitbull'un saldırısı sonucu ağır yaralaması ülkenin gündemine oturdu.

Pitbull'ların üretilmesi, sahiplendirilmesi, ülkeye girişi, satışı, takas edilmesi ve hatta reklamının yapılmasıyla sergilenmesi bile yasak. Bunlara rağmen internet siteleri ve sosyal medyada onlarca pitbull'un satışa çıkarılması dikkat çekti. Facebook'ta 8500 üyesi bulunan 'Pitbull Ailesi TV Grubu'nda, Gaziantep'teki vahşetten sonra da satış ilanı verilmesine tepki yağdı. Bir internet kullanıcısı tepkisini ilanın altına yazdığı "Milletin kızına saldırtmak için eğitim" sözleriyle dile getirdi.

Ağız ceza durdurur

Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız, pitbull cinsi ve benzeri köpek ırklarının birer silaha dönüştüğünü belirterek şöyle devam etti: "Merdiven altı üretimin sıkı denetlenip, internet satışlarına göz açtırılmamasını gerekiyor. Bunları üretip satanlara da çok ağır cezalar verilmeli."

Tasma, ağızlık zorunlu, parka girmesi yasak

Tarım Bakanlığı, 3 hafta önce Amerikan Pitbull, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa ırklarının bulunduğu tehlike köpekler listesine American Staffordshire ve American Bully'i de dahil etti. Satışı yasak bu köpekleri çocuk oyun alanları, parklarla halkın yoğun olduğu yerlerde tasmasız ve ağızlıksız dolaştıranlara da 11 bin lira ceza kesileceği bildirilmişti.