Tüm Türkiye'ye duyurdular: Efsane SUV modeli resmen Türkiye'de! Otomotiv pazarında dev hamle... İşte fiyatı

Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren İtalyan SWM markası, kısa süre önce giriş yaptığı Türkiye pazarında ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Türkiye’de ATMO Grubu’nun temsil ettiği marka, SUV modelleri G01 ve G01F’in ardından şimdi de yeni SUV modeli G03F’i yollara çıkarıyor. Markanın 7 kişiye yolculuk imkânı sağlayabilen yeni modeli G03F, Deluxe donanımlı ve manuel şanzımanlı versiyonuyla 1.059.500 TL’lik iddialı bir fiyatla SWM bayilerinde yerini aldı.

Türkiye’de satılan fiyat/performans oranı en yüksek araç modellerinden biri olan yeni G03F, 7 kişi için geniş iç hacmi, 4,6 metre uzunluğu ve zengin donanımlarıyla segmentindeki rakiplerinden ayrışıyor. Modern İtalyan tasarımıyla heybetli bir görünüme sahip olan yeni araç, 7 kişilik oturma kapasitesi de dahil olmak üzere farklı kullanım taleplerine karşılık verebilen fonksiyonel ve büyük SUV olarak dikkat çekiyor.

Rakiplerine göre avantajlı bir fiyatla satışa sunulan yeni SWM G03F, hem B hem de C segmentini hedefleyen kullanıcılara hitap ediyor. Şık ve sportif tasarımıyla öne çıkan yeni araç, SUV hayali kuran fakat fiyatlarını yüksek bulan tüketiciler için de cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Sürüş keyfini pratik bir SUV kullanmanın rahatlığıyla birleştiren 7 koltuklu G03F modeli, her ayrıntısıyla İtalyan otomotiv mühendisliğinin tutkusunu ve yenilikçi tarzını yansıtıyor. İtalyan tasarım karakterini güçlendiren büyük ön ızgarası, kaslı çizgileri ve aerodinamik unsurları güçlü görünüme ve verimliliğe katkıda bulunuyor.

SWM G03F’te yer alan yenilikçi teknolojiler, 7 kişilik pratik bir SUV'un sahip olması gereken ve günlük yaşamı kolaylaştıran birçok özelliği bir arada sunuyor. Göz kamaştırıcı 10,5” boyutundaki dokunmatik telefon yansıtma sistemi bağlantı ihtiyaçlarına en iyi yanıtı verebilmek için Bluetooth teknolojisiyle donatılırken dahili navigasyon sistemiyle son teknoloji bir sürüş deneyimi sunuyor.

Kullanımı kolay ve sezgisel 10,5” bilgi-eğlence sistemi Apple CarPlay ve Android Auto gibi gelişmiş bilgi-eğlence sistemlerini de destekliyor. İç mekânda beklentileri yeniden tanımlayan yüksek kaliteli malzemeler ve maksimum konfor için tasarlanan ergonomik koltuklar hem sürücünün hem de yolcuların yol yorgunluğunu en aza indiriyor.

Özenle işlenmiş deri malzemeler, kalitesinin artmasına yardımcı olurken G03F’in kalite algısını bir üst seviyeye taşıyor. İç mekânda yer alan 6 adet Hi-Fi teknolojili hoparlör sistemi, en üst düzey ses deneyimi sunarken, sıkıcı yolculukları ortadan kaldırıyor. Konforlu, ferah ve akıllı bir iç mekâna sahip olan G03F, 3,5” boyutundaki dijital gösterge paneliyle her koşulda okunabilirliği maksimum seviyede tutuyor. Böylece sürücü, araçla ilgili ihtiyacı olan pek çok şeye bu ekrandan ulaşılabiliyor.

Zengin bir donanım listesiyle satışa sunulan 7 koltuklu yeni SWM G03F; Elektronik Gövde Stabilizasyon Sistemi (ESP), Çekiş Kontrol Sistemi (TCS), Fren Destek Sistemi (HBA), Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HSA), çift ön hava yastıkları, Geri Görüş Kamera Sistemi, Lastik Basıncı izleme Sistemi, navigasyon ve akıllı telefon yansıtma sistemi sunan 10.5 inçlik HD renkli dokunmatik multimedya sistemi, USB bağlantı noktası, elektrikli açılır tavan, klima, anahtarsız giriş ve start düğmesi, deri direksiyon ve deri koltuklar, katlanır üçüncü sıra koltuklar, LED gündüz farları, LED sis farları, otomatik farlar, siyah renkli Off-Road gövde koruma kiti ve 17 inçlik alaşım jantların da yer aldığı uzun bir listeyle sunuluyor.

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Moda ve tasarımın başkenti Milano’daki SWM tasarım stüdyolarında tasarlanan G03F modeli, sofistike ve zarif İtalyan tasarımını Alman mühendisliğiyle bir arada sunuyor. Geniş hacimli ve 7 koltuklu bir SUV olmasının yanı sıra konforlu ve keyifli sürüş karakterleriyle de öne çıkan G03F, SWM Ar-Ge merkezi ve İtalyan Araştırma Enstitüsü ile iş birliği içinde ünlü Alman markaların teknolojileri kullanılarak geliştirilen yüksek verimliğe ve üstün performansa sahip 1.5L S-Power benzinli motoruyla öne çıkıyor. Kalitesi AB pazarlarındaki müşteriler tarafından kanıtlanmış olan SWM modelleri, Türkiye pazarı için, uzatılmış 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti ile satışa sunuluyor.