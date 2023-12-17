Tüm Türkiye'ye Bakan tarafından az önce rakam ile paylaşıldı! Binlerce engelli vatandaş için memur alımı hazırlıkları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşmeleri için TBMM’ye geldi. Göktaş, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Göktaş, engelli memur atamalarına ilişkin bir soru üzerine, son 21 yılda engelli memur sayısını 12 kat artırdıklarını belirtti.

ENGELLİ MEMUR SAYISI 12 KAT ARTTI

Göktaş, “Kamuoyunda, ‘engelli atamalarına ilişkin bir beklenti var’ deniliyor. Biz son 21 yılda engelli memur sayısını 12 kat artırdık. Bu konuda çok hassasız. Engelli vatandaşlarımızın kamuda istihdam edilmesi bizim için çok önemli.” dedi.

ŞUBAT AYINDA DA ATAMA YAPILDI

Göktaş, Şubat ayında da 2 bin 323 engelli memur ataması yaptıklarını hatırlatarak, “Yeni yılla birlikte 2 bin 392 engelli vatandaşımızın daha atamasını gerçekleştireceğiz. Bu müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Böylece bu yıl kamuda 4 bin 715 engelli vatandaşımızın istihdamını sağlamış olacağız.” şeklinde konuştu.

-Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanıdır. 1979 yılında Ankara’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. 2002 yılında AK Parti’de siyasete başlamış, 2018 yılında milletvekili seçilmiştir. 2021 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirilmiştir.

Engelli memur ataması ne zaman yapılacak? Engelli memur ataması 2024 yılında yapılacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024 yılında 2 bin 392 engelli memur alımı yapacaklarını duyurmuştur.

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Engelli memur ataması nasıl yapılır? Engelli memur ataması, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre yapılır. EKPSS, engelli adayların eğitim durumlarına göre iki ayrı testten oluşur. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin internet sitesinden yaparlar. Atama sonuçları, ÖSYM tarafından açıklanır.