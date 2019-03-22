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Tüm Türkiye’nin fide ihtiyacını karşılamaya talip

Samsun’un Bafra ilçesinde Karadeniz’de bir ilk olan aşılı sebze fide üretim tesisi kuruldu.

22 Mart 2019 Cuma 10:28
Tüm Türkiye’nin fide ihtiyacını karşılamaya talip

Samsun’un Bafra ilçesinde Karadeniz’de bir ilk olan aşılı sebze fide üretim tesisi kuruldu.


Bafra Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) Japonlara tahsis edilen 288 bin metre karelik alanın 23 bin metre kare alana kurulan seralarda aşılı ve düz olacak şekilde tüm sebze fidelerinin yetiştirilmesine başlandı. Karadeniz’in en büyük ve bir ilki olan tesisinde incelemelerde bulunan Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ile birlikte yönetim kurulu ve ziraat mühendisleri tesis hakkında bilgi aldı.


Tesisi gezdiren Tesisi Müdürü İrem Yoldaş, "Biz hem tohumcuyuz hem fide işi ile uğraşıyoruz. Bunun haricinde iki tesisimiz daha var. Birincisi Bursa Mustafa Kemal Paşa, ikincisi İzmir Bayındır, üçüncü tesisimizde Samsun’un Bafra ilçesinde. Aşılı ve düz olacak şekilde burada hemen hemen tüm sebze fidelerini yapıyoruz. Karadeniz’de bir ilk olan aşılı fide üretim tesisimiz de hazır. Yaklaşık 23 bin metre karelik fidelik alanımız var. Biz talep olduğunda 23 bin metre karede komple aşılı fide üretimi yapabiliyoruz. Belirli şartlardan dolayı aşılı fidenin burada zor olacağını, bu bölgede yapılamayacağını söyleyenler oldu ama hiç bir problemimiz yok. Başarı oranımız çok iyi. Karpuzlarımız çıkmak üzere, sevkıyata başlamak üzereyiz. Her şey güzel gidiyor. Umduğumuzdan daha güzel gidiyor. Burada kalıcı oluruz. Bafra çiftçisinin yüzünü güldürürüz. Yaklaşık 44 bin strafor kapasitemiz var. Rakamlar değişebilir. Arazimiz çok geniş. 288 bin metre kare arazimiz var. İhtiyaç durumunda modül modül seralarımıza eklenti yapıp tüm Karadeniz’in ihtiyacını hatta tüm Türkiye’nin ihtiyacını karşılayabilecek konuma gelebiliriz" dedi.



"Türkiye’nin sebze fidesini yetiştirecek kapasiteye sahip"


Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise "Buraya geldiğimizde çok farklı bir işletmeyle karşılaştık. Mükemmel bir tesisle karşılaştık. Bırakın Karadeniz’i, Türkiye’nin sebze fidesini yetiştirecek kadar kapasiteye sahip bir işletme ile karşılaştık. Biz Antalya gezileri de yaptık böyle bir tesisin orada da olacağını zannetmiyorum. Çok mükemmel çok geniş bir alanda son model bir tesisi. 2019 yılında Bafra’da yazlık sebzenin daha kaliteli, hastalıksız olacağına inanıyorum. Üreticilerimiz toprak analizi yapmadan tarıma başlamasınlar" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:28
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