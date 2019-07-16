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Tüm Türkiye'de sela sesleri!

15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde millete ihanete karşı birlik ruhu aşılamak ve manevi bir güç sağlamak için okunan selalar, FETÖ'nün darbe girişiminin 3. yılında tekrar okundu.

16 Temmuz 2019 Salı 00:14
Tüm Türkiye'de sela sesleri!

15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde millete ihanete karşı birlik ruhu aşılamak ve manevi bir güç sağlamak için okunan selalar, FETÖ'nün darbe girişiminin 3. yılında tekrar okundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen selalar, bu gece Türkiye genelindeki 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 00:14
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